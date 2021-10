PlayStation Now, 7 nuovi giochi disponibili da oggi

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Now disponibili da oggi, 5 ottobre 2021. Il servizio in abbonamento accoglie ben 7 titoli, tra i quaili gli ottimi tripla A The Last of Us Parte 2 e Fallout 76.

La lista dei giochi PS Now di ottobre 2021 si arricchisce con giochi molto interessanti, tra i 7 nuovi titoli troviamo il secondo capitolo della serie The Last of Us e l'ultima avventura post apocalittica del franchise Fallout. I giochi sono accessibili previo abbonamento ma senza alcun costo aggiuntivo, non è necessario effettuare alcun acquisto per accedere al catalogo completo.

The Last of Us: Parte 2

Fallout 76

Desperados III

Amnesia: Collection

Final Fantasy VIII Remastered

Victor Vran: Overkill Edition

Yet Another Zombie Defense HD

PlayStation Now – cos'è e quanto costa

PlayStation Now è il servizio di game streaming di Sony, un catalogo in abbonamento che consente ai giocatori PC di accedere ad una lunga lista di giochi PS2, PS3 e PS4, comprese diverse esclusive di pregio. Per usufruire al meglio del servizio è necessario dotarsi di una connessione abbastanza veloce poiché, sebbene alcuni contenuti possano essere scaricati e avviati offline, la maggior parte dei giochi PlayStation sono disponibili soltanto in cloud streaming.

L'abbonamento ha un costo mensile di 9,99€, che diventano 59,99€ se si sceglie la fatturazione annuale.