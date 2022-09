The Last of Us Parte 1: sconto imperdibile su eBay con questo coupon

The Last of Us Parte 1, remake dell’omonimo capolavoro per PlayStation 3 lanciato nel 2013, è disponibile da qualche giorno per PlayStation 5. Adesso, grazie alla nuova promozione di eBay, puoi subito approfittare di un’offerta per acquistarlo a prezzo scontato.

Tutto quello che devi fare è collegarti a questa pagina, inserire il codice sconto “SETT22” e riceverai subito una promozione che ti permetterà di pagare il gioco soltanto 66 euro invece di 80! La spedizione è gratuita ed è inclusa nel prezzo e avviene con corriere espresso.

Il venditore, game_electronic_virz, vanta una percentuale di feedback positivi del 99,9% su oltre 45000 recensioni. Puoi andare più che tranquillo.

The Last of Us Parte 1, il remake di un capolavoro

The Last of Us è stato completamente riprogettato per console di ultima generazione: sviluppato esclusivamente per PlayStation 5, questo remake offre l’esperienza di gioco originale arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati.

Grazie alla potenza di PS5, i caricamenti sono quasi istantanei mentre vengono ovviamente sfruttate le caratteristiche peculiari del controller wireless DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi che ci restituiranno sensazioni mai provate prima.

E con l’Audio 3D, infine, abbiamo paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un coinvolgimento sonoro senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.