The Last of Us Multiplayer è ufficiale: prima immagine e dettagli

È stata una giornata di grandi annunci per il franchise di The Last of Us. Dopo la conferma del remake del primo capitolo, in uscita a settembre su PS5 e successivamente anche su PC, adesso il team californiano ha confermato di essere al lavoro su un gioco multiplayer standalone legato al franchise.

Sul palco del Summer Game Fest 2022 appena concluso (qui tutti gli annunci), il direttore creativo Neil Druckmann ha confermato le indiscrezioni che circolavano da mesi: Naughty Dog, partendo dalle basi di Factions, multiplayer del primo episodio, sta lavorando a un nuovo The Last of Us interamente multigiocatore.

The Last of Us Multiplayer: i primi dettagli

Per l’occasione, Naughty Dog ha condiviso la prima concept art del gioco, che puoi vedere in apertura di questo articolo, spiegando anche gli obiettivi del progetto:

“Siamo entusiasti di condividere una concept art della nostra prossima esperienza multiplayer, che sarà un’impresa estremamente ambiziosa. Stiamo facendo crescere il nostro studio in modo significativo per assicurarci di costruire questo gioco standalone su vasta scala, dalla portata enorme e dal mondo immenso, in un modo che i fan si aspettano da The Last of Us e Naughty Dog“

Il gioco uscirà nel 2023, ma non sono ancora state confermate le piattaforme. Secondo le indiscrezioni, sarà un progetto free-to-play destinato a PC e PlayStation 5, destinato ad evolversi nel tempo come uno dei giochi live service promessi da Sony.

The Last of Us Multiplayer avrà una propria storia e dei personaggi a cui fare riferimento, anche se non è chiaro al momento in che modo si collegherà al primo e al secondo capitolo. Ulteriori informazioni verranno condivise il prossimo anno.

