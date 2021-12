The Last of Us, confermato il cognome di Ellie mai svelato!

The Last of Us è una serie che ha conquistato letteralmente praticamente qualsiasi videogiocatore. Il primo episodio, lanciato per PlayStation 3, aveva già posto delle basi importanti, come primo videogioco dai toni maturi di Naughty Dog, fino a quel momento conosciuta principalmente per Crash Bandicoot e Uncharted.

Il secondo capitolo per PlayStation 4, chiamato semplicemente Parte 2, ha alzato ulteriormente l'asticella, segnando probabilmente per sempre il modo di integrare narrativa cinematografica e videogioco. Vincitrice del premio di Gioco dell'Anno 2020, è un'opera di cui parleremo ancora per molti anni a venire.

C'è un dettaglio che finora non era mai stato svelato: il cognome di Ellie, co-protagonista del primo capitolo e assoluto main character del sequel. Adesso, il director Neil Druckmann ci dà una conferma ufficiale.

The Last of Us: il cognome di Ellie è quello che ci aspettavamo

Ellie Williams. È questo il nome completo di un personaggio entrato nel cuore di tutti gli appassionati di videogiochi: potrà sembrare un'informazione insignificante, certo, ma in molti erano curiosi di sapere come si chiamasse davvero la protagonista del gioco.

Neil Druckmann ne ha parlato su Twitter spiegando che il cognome di Ellie era un omaggio a Ken e Roberta Williams, la coppia co-fondatrice di una delle prime software house specializzate nella produzione di videogiochi: la storica Sierra Entertainment, di cui il director è un affezionato fan.

Questo dettaglio era presente nel primo The Last of Us, salvo poi essere rimosso nella versione finale del gioco. Il perché non lo sappiamo, ma l'informazione era emersa già dal manuale giapponese della prima versione del titolo per PlayStation 3. Mancava insomma solo la conferma definitiva.

Nel frattempo, tanto per continuare a parlare di dettagli più o meno nascosti, avevate mai notato cosa è possibile fare nei panni di Abby nel secondo episodio? Siamo sicuri che, adesso che lo sapete, ci proverete!