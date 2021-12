The Last of Us 2 e il dettaglio che nessuno aveva notato

The Last of Us 2 è di certo un titolo che non ha bisogno di presentazioni. La cura risposta da Naughty Dog nella realizzazione del suo ultimo capolavoro ha pochissimi rivali nel settore e il fatto che si scoprano nuovi dettagli a più di un anno dal lancio è un ulteriore conferma in tal senso.

Ringraziamo l'utente Reddit KiwiOutrageous7295 per quest'ultima segnalazione che, siamo sicuri, vorrete provare anche voi il prima possibile.

Si tratta di una delle prime missioni in cui indossiamo i panni di Abby, precisamente quella ambientata all'interno dell'acquario durante un flashback con Owen. Quando scendiamo dalle scale proprio in direzione della vasca aperta possiamo notare come la protagonista si poggi e scivoli sul corrimano.

Non si tratta di un'animazione automatica, ma bisogna imbeccare le scale proprio in prossimità del corrimano, in modo che la co-protagonista del gioco le percorra, per così dire, in maniera “cool”. E c'è di più: riuscirete a farlo solo la prima volta, dato che se doveste provare e riprovare Abby avrà già “deciso” che è stato abbastanza.

Non è di certo il grande dettaglio che vi cambierà il modo di giocare a The Last of Us 2, ma un'ulteriore conferma della grande cura riposta da Naughty Dog nei confronti della produzione. L'interazione con lo scenario circostante è tra le cose migliori del capolavoro PlayStation disponibile dallo scorso anno: un aspetto che possiamo notare in varie situazioni.

Insomma, fateci sapere se proverete anche voi a lasciare scivolare Abby dalle scale o se l'avevate già scoperto nel corso della vostra prima run. Si tratta di un'ulteriore curiosità che, nonostante sia piccola piccola, non smette certo di impressionarci.

The Last of Us 2 è disponibile per PlayStation 4. Una patch gratuita per PlayStation 5 permette di migliorarne le prestazioni, con la possibilità di giocare a 60 FPS.