The Last of Us 3: la storia sarebbe già pronta, secondo un rumor

Il profilo Twitter “Oops Leaks” è stato la scorsa notte un fiume in piena di informazioni sui futuri progetti di Naughty Dog. La prima informazione che emerge è senza dubbio la più interessante: la bozza della trama di The Last of Us 3 sarebbe stata completata e lo sviluppo del gioco potrebbe partire prima del previsto.

Tuttavia, in cantiere ci sarebbe anche il chiacchierato spin-off multiplayer, oltre a una nuova IP con ambientazione fantasy. Proviamo tuttavia a fare un po' di ordine.

The Last of Us 3, The Last of Us multiplayer e una nuova IP: il futuro di Naughty Dog su PS5?

Partiamo dall'inizio: Naughty Dog starebbe lavorando da tempo a uno spin-off multiplayer di The Last of Us, che originariamente sarebbe dovuto essere in qualche modo collegato al secondo capitolo. Il progetto è partito come un Battle Royale in stile Fortnite, ma adesso sarebbe completamente cambiato.

Nel dettaglio, la fonte parla di meccaniche di gameplay che mischiano quelle di titoli come Tarkov e The Division, con modalità di gioco aggiuntive ispirate dalle Fazioni dell'originale The Last of Us. L'obiettivo, nonostante si tratti di un progetto online, è quello di offrire un'esperienza simile a quella di un single player, free-to-play e con lancio su PS5 per poi arrivare anche su PC.

Il gioco rientrerebbe nella strategia Sony volta a lanciare ben 10 titoli live service entro il 2026: l'annuncio potrebbe arrivare già quest'anno, con debutto nei primi mesi del 2023.

La seconda informazione che emerge da queste nuove indiscrezioni riguarda invece una presunta nuova IP. Lo studio californiano sarebbe al lavoro su un gioco totalmente inedito, già in piena produzione, con ambientazione fantasy. Neil Druckmann non sarebbe tuttavia coinvolto, lasciando pensare che si tratti dello stesso team che ha lavorato ad Uncharted 4.

Infine, passiamo al pezzo forte: The Last of Us 3. Come si diceva in apertura, la sceneggiatura sarebbe già pronta e lo sviluppo vero e proprio del titolo potrebbe partire prima del previsto. Nonostante i tanti progetti in essere all'interno di Naughty Dog, compreso un presunto remake del primo The Last of Us, lo studio sarebbe in forte espansione, proprio per sostenere questa importante mole di lavoro.

Tutto questo fa parte di un giro di voci di corridoio ovviamente da confermare ufficialmente, ma non è la prima volta che se ne fa menzione.