The Last of Us 2: ora sappiamo la data di uscita

The Last of Us 2 adesso ha una data di uscita definitiva. HBO ha annunciato che, la serie TV adattamento di uno dei giochi di maggiore successo al mondo realizzato da Naughty Dog, arriverà il 13 aprile 2025. Una buona notizia questo comunicato stampa.

Un’ulteriore precisazione su quanto dichiarato da Warner Bros. Discovery che aveva già confermato che l’ultimo lotto di episodi di The Last of Us sarebbe arrivato ad aprile 2025. La seconda stagione non ci porterà attraverso tutti gli eventi della seconda parte dell’omonimo videogioco, probabilmente sarà necessaria un’altra stagione per raccontare tutta la storia.

Se Sky, come solitamente fa, trasmette diverse serie TV in contemporanea con gli Stati Uniti, potremmo trovarci presto a seguire la seconda stagione di questa attesissima serie anche in Italia. Di conseguenza, sarà disponibile in streaming anche su NOW TV. Al momento è possibile vedere gli episodi della prima stagione.

Nondimeno, HBO, nel suo comunicato stampa ufficiale, ha fatto anticipato: “Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie sono trascinati in conflitto l’uno con l’altro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle”. Un’anticipazione che suona entusiasmante, ma anche minacciosa.

Craig Mazin, mente, penna e produttore di The Last of Us, ha così descritto i nuovi episodi della seconda stagione: “Ogni episodio è come un pasto. Puoi fare una cena leggera o andare in un ristorante francese con un menu di 12 portate”.

Mazin ha anche aggiunto: “Abbiamo sette episodi. Sono episodi densi e ad alto contenuto calorico. Se consideri l’azione, il dramma e la portata come gli elementi che creano un’epica, ognuno di questi episodi ha un impatto notevole. Non ti annoierai”, suggerendo che la serie offrirà episodi intensi e ricchi di contenuti.

The Last of Us 2: il cast stellare della seconda stagione

The Last of Us 2 avrà un cast stellare, decisamente ampliato rispetto alla precedente stagione. Questo conferma personaggi chiave che troviamo nella seconda parte del videogioco di Naughty Dog. I nuovi membri saranno: Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced come Dina, Young Mazino come Jesse, Ariela Barer come Mel, Tati Gabrielle come Nora, Spencer Lord come Owen e Danny Ramirez come Manny.

C’è anche una novità a sorpresa. Catherine O’Hara sarà la guest star della nuova stagione, ma con un ruolo che ancora non è stato rivelato. Inoltre, ritroveremo Jeffrey Wright nel ruolo di Isaac, lo spietato leader del Washington Liberation Front.