regista o sulla data di uscita.

Capitan America 4: non stiamo nella pelle!

Un quarto film di Captain America è in arrivo, e sarà scritto in collaborazione con Malcolm Spellman, il creatore, showrunner e scrittore capo di The Falcon and the Winter Soldier (che ha appena mandato in onda il suo finale di stagione su Disney Plus venerdì scorso). Dalan Musson, uno scrittore dello staff della serie, sarà anche co-sceneggiatore del film in uscita, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter e Deadline.

ATTENZIONE: SPOILER per il finale di stagione di The Falcon and the Winter Soldier

I dettagli sul film in uscita, tra cui un regista, un cast e una data di uscita, devono ancora essere annunciati ufficialmente dalla Disney. Ma entrambi i rapporti fanno notare che il film in uscita seguirà probabilmente il finale della serie Disney Plus, che ha visto Sam Wilson di Anthony Mackie prendere lo scudo e il titolo di Capitan America. Il coinvolgimento di Spellman indicherebbe anche una continuazione di quella storia, che ha lasciato diversi fili della trama incompiuti.

Il rapporto di Deadline rileva inoltre che il prossimo progetto sarebbe separato da un altro progetto che vede l’originale Captain America, Chris Evans, tornare a riprendere il suo ruolo di Steve Rogers nell’universo Marvel. Evans e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige hanno negato quelle voci, anche se non sarebbe la prima volta che un membro di un progetto Marvel ha cercato di negare il loro coinvolgimento in uno dei film di supereroi solo per apparire poi in seguito.

Marvel deve ancora fare un annuncio ufficiale sul progetto; attendiamo fiduciosi.

