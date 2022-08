The Boys 4 confermato: quando esce su Prime Video

Amazon Prime Video ha rivelato una sorpresa molto apprezzata dalla maggior parte dei suoi abbonati. The Boys 4 è stato confermato. Questa serie TV arriverà alla sua quarta stagione con nuovi episodi. Un successo davvero incredibile tanto che l’annuncio arriva poco dopo il termine della terza stagione.

Si tratta quindi di un titolo particolarmente amato dal pubblico che, per trama, colpi di scena e originalità, ha saputo catturare l’attenzione di molti “malati” di serie TV. Ad annunciare l’arrivo dei nuovi episodi e la volontà di iniziare a lavorare su The Boys 4 è stato Vernon Sanders, Head of Global Television degli Amazon Studios:

Dalla nostra prima conversazione sulla terza stagione di The Boys con Eric Kripke ed il team creativo, sapevamo che lo show avrebbe continuato a diventare sempre più audace, caratteristica davvero impressionante considerando l’incredibile successo della seconda, anche nominata agli Emmy. Il mondo della serie ha raggiunto una portata globale e le visualizzazioni nel primo weekend ne sono state una prova.

Puoi vedere le precedenti stagioni solo su Amazon Prime Video. Questo servizio, offerto dal colosso dello shopping online, è disponibile a tutti a un costo decisamente interessante. Infatti, attualmente puoi abbonarti a soli 36 euro l’anno o a 3,99 euro al mese.

The Boys: tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione

Come avrai immaginato, è ancora prematuro conoscere molti dettagli su The Boys 4. Ovviamente, tutti coloro che hanno assistito alla stagione 3 di questa serie TV non vedono l’ora di poter continuare a conoscere cosa succederà.

Non vi sveleremo nulla in merito alla trama per non spoilerare i contenuti a chi ancora non è riuscito a vedere i nuovi episodi e vuole gustarseli senza anticipazioni pericolose e fastidiose. Ma quando uscirà The Boys 4 a catalogo Prime Video?

Le previsioni di molti indicherebbero come possibile data di uscita luglio 2023 viste le precedenti stagioni. Tuttavia, secondo alcune informazioni da addetti ai lavori, pare proprio che le riprese dei nuovi episodi inizieranno questo autunno.

Perciò sembra improbabile che già questa estate potremo avere disponibile l’intera quarta stagione. Ad ogni modo, non dovrebbe tardare di molto rispetto alle precedenti uscite a cui siamo abituati. Quindi potremmo aspettarci The Boys 4, con maggiore certezza, nell’autunno 2023.

Puoi vedere The Boys 3 e le precedenti stagioni gratis su Amazon Prime Video. Un’occasione unica e irripetibile che dovresti cogliere subito al volo. Oltre a questa serie TV ce ne sono tante altre compresi film, docuserie e la UEFA Champions League.

