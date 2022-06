Come vedere The Boys 3 gratis in streaming

Uno dei titoli più attesi del momento è approdato su Amazon Prime Video. The Boys 3 è arrivato con i suoi nuovi episodi. Si tratta di una serie TV che, dalla sua uscita, ha saputo appassionare milioni di fan. E ora, è già arrivata alla terza stagione.

Come dicevamo, The Boys, con le sue tre stagioni, è disponibile in esclusiva sul servizio streaming on demand di Amazon. Quindi solo chi è abbonato alla piattaforma Prime Video può accedere a tutti i suoi contenuti. Tuttavia un modo per vedere gratis questo titolo c’è.

Infatti, registrando un nuovo account per attivare il piano di abbonamento ad Amazon Prime Video avrai diritto a una prova gratuita di tutti i servizi compresi. In sostanza, potrai accedere a tutti i film, le serie TV, gli show e le docuserie gratis per 30 giorni consecutivi.

Niente male vero? Allora cosa aspetti, i privilegi dell’attivare Amazon Prime Video non si fermano solo a The Boys 3. Infatti, c’è molto altro oltre questa che è una delle piattaforme di streaming on demand più complete e apprezzate al mondo.

The Boys 3 gratis su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è la casa di The Boys 3. Perciò chiunque desidera vederlo deve accedere al servizio registrandosi e attivando l’abbonamento. È possibile sottoscrivere la versione mensile a 3,99 euro al mese oppure quella annuale a 36 euro l’anno.

Ad ogni modo, la prima iscrizione, in altre parole usando un nuovo account, dà diritto all’utente di provare tutti i servizi Prime di Amazon gratuitamente per 30 giorni. Ecco quali sono i principali e più conosciuti:

Amazon Prime Video con The Boys , la UEFA Champions League e tantissimi altri contenuti in streaming sia live che on demand;

con , la UEFA Champions League e tantissimi altri contenuti in streaming sia live che on demand; consegna gratuita e in 1/2 giorni su circa due milioni di prodotti venduti sul portale Amazon di shopping online;

e in 1/2 giorni su circa due milioni di prodotti venduti sul portale Amazon di shopping online; politica di reso vantaggiosa, pratica e gratuita;

vantaggiosa, pratica e gratuita; milioni di brani gratuiti in streaming grazie ad Amazon Music.

Quindi, non perdere altro tempo e goditi i nuovi episodi di The Boys 3. Attiva subito il tuo nuovo abbonamento ad Amazon Prime Video e inizia a godere dei 30 giorni gratuiti per provare il servizio, i suoi contenuti e tutti i privilegi inclusi con Prime.

