The Boys 3: svelato il più grande segreto della terza stagione

Ci vorranno ancora un po' di mesi prima che i fan accaniti possano mettere le mani su The Boys 3, l'attesissima serie TV di Amazon Studios e Sony Pictures. La data di uscita su Amazon Prime Video dovrebbe essere stata confermata per il 3 giugno 2022, salvo imprevisti dell'ultimo minuto. Questa però era una notizia già conosciuta. Restano comunque molte le cose che ancora non si sanno di questo titolo. Tuttavia, uno dei più grandi segreti della terza stagione è stato svelato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

The Boys 3 e il grande segreto

C'è molta aspettativa in merito alla trama di The Boys 3, ma soprattutto riguardo a Soldier Boy, che molti sperano sia il Fronte della Tempesta nella nuova stagione. Quando i fan di questo titolo hanno saputo che a interpretarlo sarà Jensen Ackles, approdato dalla serie Supernatural, si sono chiesti come sia riuscito a ottenere questo ruolo.

Si tratta della novità che ha generato ancora più stupore e tantissime discussioni sul web. Nondimeno, questa informazione è rimasta un segreto fino ad oggi. Sì, perché ora sappiamo cosa ha portato Ackles in The Boys 3 dove interpreterà Soldier Boy. Lo ha rivelato lui stesso nel podcast Inside of You:

Questo era qualcosa che lo studio, la Sony Pictures, stava parlando con alcuni nomi molto più grandi di me che volevano portare nella terza stagione. Quindi Erik ha detto: “Senti, so che puoi farcela, ma dovremo convincerli”.

Non era di certo lui il favorito tra coloro che potevano ottenere il ruolo. Molti nomi più importanti del suo potevano entrare a far parte del cast. Anche perché l'idea emersa è che questo personaggio dovrebbe essere, come lo ha definito la critica, “una sorta di oscuro rovescio di Capitan America“.

In sostanza, da quanto ha rivelato Ackles, è stato Eric Kripke, showrunner della serie TV, ad averlo preferito rispetto agli altri candidati. Comunque, prima di essere accettato dalla produzione ha dovuto interpretare il ruolo tanto ambito in una possibile scena tra lui e Butcher. Insomma, vero che c'era il favore di Kripke, ma la prova ha dovuto confermare la preferenza. Ecco cosa ha infine dichiarato Ackles:

Era tipo “Senti, se hai intenzione di colpire per me, voglio darti la mazza più grande che posso. Quindi dimmi se c'è qualcos'altro che posso fare”. Quindi è andato a battersi per me e boom, tutto qui. Ma ho lavorato per questo. Non era solo come “Ehi, vogliamo riportarti indietro per la terza stagione”. Dovevo guadagnarmela.

The Boys 3 sarà disponibile dal 3 giugno 2022, intanto puoi passare il tempo guardando tutte le novità in programma per febbraio 2022 su Amazon Prime Video.