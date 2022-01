Amazon Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2022

Amazon Prime Video ha già pronto tutto il programma dei contenuti che usciranno durante il prossimo mese. Stiamo parlando di titoloni davvero attesi come LOL: Chi Ride è Fuori 2, La Fantastica Signora Maisel e tantissimi altri. Insomma, possiamo stare certi che non ci annoieremo mai, ma avremo di cui cibarci davanti allo schermo. Scopriamo insieme in anteprima tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2022.

Amazon Prime Video: Film, serie TV e show in uscita a febbraio 2022

Al ricco catalogo di Amazon Prime Video si aggiungeranno tanti altri contenuti davvero interessanti durante tutto il mese di febbraio 2022. Potremo così godere dei migliori titoli tra i più attesi. Sarà un mese all'insegna delle novità, sicuramente da non perdere.

Iniziamo con le serie TV e gli show che sono in programma per febbraio 2022 su Amazon Prime Video. Ecco l'elenco di quelli ad oggi conosciuti e confermati:

Reacher stagione 1, è in arrivo il 4 febbraio 2022;

stagione 1, è in arrivo il 4 febbraio 2022; With Love stagione 1, è in arrivo l'11 febbraio 2022;

stagione 1, è in arrivo l'11 febbraio 2022; La Fantastica Signora Maisel stagione 4, è in arrivo il 18 febbraio 2022;

stagione 4, è in arrivo il 18 febbraio 2022; LOL: Chi ride è fuori stagione 2, è in arrivo il 24 febbraio 2022.

Tra i film che invece ci accompagneranno da febbraio 2022 su Amazon Prime Video ecco un titolo del quale sappiamo la sua data di uscita:

I Want You Back è in arrivo l'11 febbraio 2022.

Insomma, Amazon Prime Video non delude mai. Anche se non siamo alla fine del mese siamo riusciti a conoscere in anteprima alcuni dei titoli che allieteranno febbraio. Tra l'altro ricordiamo anche che gli utenti abbonati al servizio hanno la possibilità di assistere a diverse partite della UEFA Champions League. Il mese di febbraio sarà possibile vedere proprio una di queste:

Inter – Liverpool sarà trasmessa in diretta il 16 febbraio 2022.

Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta e non ci resta che aspettare il nuovo mese oppure abbonarsi a Prime per godersi tutte le serie e i film a disposizione nel catalogo. Intanto, possiamo continuare a gustarci tutti i contenuti di gennaio.