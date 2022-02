The Book of Boba Fett sbarca in Fortnite: ecco skin e oggetti

L'ennesima collaborazione di Fortnite con un prodotto della cultura pop riguarda questa volta The Book of Boba Fett, la serie TV su Disney+ che oggi andrà in onda con l'ultima attesissima puntata. Non si tratta del primo debutto per il noto cacciatore di taglie di Star Wars nel gioco, ma questa volta skin e oggetti riguardano anche altri personaggi dello show, come la partner Fennec Shand e il guerriero wookie Krrsantan.

Fortnite x The Book of Boba Fett: contenuti e costo del pacchetto

Iniziamo proprio con il costume di Fennec Shand, dotato del dorso decorativo Simbolo del Mitosauro, il simbolo dei Mandaloriani, che ha un costo di 1.500 V-Bucks. Il suo pacchetto include anche il deltaplano Nave di Fennec, a 800 V-Bucks, e l'emote olografica “Questa è la Via”, per 200 V-Bucks.

Passando invece al wookie Krrsantan, uno dei personaggi più interessanti della serie TV, il suo costume permette di abbinare un dorso decorativo Simbolo del Clan degli Hutt, per 1.500 V-Bucks. Tutti gli oggetti qui elencati possono essere acquistati insieme nel pacchetto bundle Cacciatore di Taglie per 2.300 V-Bucks.

Infine, naturalmente, non poteva che tornare la skin del protagonista, Boba Fett che, insieme al suo costume, riporta alcuni classici accessori come il dorso decorativi Jetpack Z-6, il piccone Bastone gaffi, il deltaplano Astronave di Boba Fett e l'Emote Computer di puntamento online. In questo caso è previsto un pacchetto specifico per il cacciatore di taglie, chiamato semplicemente “bundle Boba Fett”.

The Book of Boba Fett è una serie TV prodotta da Disney+ che si colloca temporalmente dopo gli eventi narrati nella seconda stagione di The Mandalorian e circa 5 anni dopo il film di Star Wars “Il Ritorno dello Jedi”.