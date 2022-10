The Bear è la serie TV che devi vedere questo weekend su Disney+

Disney+ il 5 ottobre ha reso disponibile una nuova serie TV davvero interessante. The Bear è un racconto che ti appassionerà, tenendoti incollato allo schermo per tutto questo fine settimana. Un episodio dopo l’altro, arriverai alla fine senza nemmeno rendertene conto.

Si tratta di una storia commovente, ma al tempo stesso speciale e divertente. Parla di cucina per raccontare un trauma. Non si tratta di un titolo leggerissimo, ma sarà sicuramente un bagaglio speciale che ti rimarrà nel cuore per parecchio tempo.

Puoi vedere The Bear solo su Disney+.

The Bear è su Disney+ pronto da vedere

Non perdere The Bear, la serie TV più acclamata degli ultimi mesi. Su Disney+, in esclusiva, dal 5 ottobre sono disponibili gli episodi della prima stagione. Ma di cosa parla questo titolo e perché è particolarmente atteso dai fan di questo genere? Ecco la sinossi ufficiale che dà qualche chiarimento:

La nuova serie comedy di FX The Bear parla di cibo, di famiglia, della follia degli sforzi lavorativi, della bellezza del senso di necessità e degli scivolosi aspetti negativi. Mentre il giovane chef Carmy lotta per trasformare sia The Original Beef of Chicago e sé stesso, lavora insieme a un team di cucina sopra le righe che alla fine si rivela essere la sua famiglia scelta.

