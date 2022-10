Boris, su Disney+ i nuovi episodi: risparmia ORA 2 mesi di abbonamento

Segnatevi questa data: mercoledì 26 ottobre 2022. Perché? Proprio quel giorno Disney renderà disponibile Boris 4. Siamo sicuri che se sei un fan di questa serie TV non vedi l’ora di poter vedere i suoi nuovi episodi. Manca davvero poco!

La quarta stagione è ormai pronta per il suo debutto. Anche la trama ufficiale è stata resa disponibile al pubblico proprio in questi giorni ed è una vera bomba. Ma prima di vederla nei dettagli scopriamo insieme come guardare i nuovi episodi e ottenere 2 mesi gratis.

Essendo un’esclusiva, Boris 4 sarà trasmessa in streaming on demand solo su Disney+. Perciò, se non hai ancora attivo un abbonamento, devi assolutamente iscriverti a questo servizio. Ricordati però che per ottenere 2 mesi gratis dovrai scegliere il piano annuale a soli 89,90 euro.

Boris 4, su Disney+ dal 26 ottobre: ecco la trama ufficiale

Tutto pronto quindi per il grande debutto di Boris 4 su Disney+, la piattaforma di streaming on demand e live casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Vediamo quindi qual è la sinossi ufficiale della nuova stagione che sarà disponibile dal 26 ottobre:

Più di dieci anni dopo, la troupe di Boris non lavora più per la Rete ma per una potentissima piattaforma. La serie che girano, Vita di Gesù, vede Stanis nelle vesti di protagonista e produttore, e riunisce tutto il cast e la troupe de Gli Occhi Del Cuore. Ma le nuove rigidissime regole della piattaforma e il fantomatico algoritmo mettono a dura prova la nostra amata troupe.

Perciò dobbiamo aspettarci grandi sorprese durante i nuovi episodi ambientati nella nostra realtà confrontata con il mondo dello streaming. Lo sappiamo che non vedi l’ora di assistere a tutte le vicende della stagione 4.

