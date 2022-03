The Batman, il film con Robert Pattinson, si è ispirato ad Arkham City?

C'è molta attesa anche in Italia per l'uscita di The Batman, il nuovo film dedicato all'uomo-pipistrello diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del protagonista. La pellicola ha già ottenuto un plauso unanime dalla critica specializzata, che ha lodato il suo stile cupo, quasi da film d'autore, molto diverso dai cinecomics a cui siamo abituati.

Nel frattempo, gli appassionati si chiedono se il regista si sia ispirato in qualche modo anche ai videogiochi della serie di Batman Arkham, la trilogia di Rocksteady che ha conquistato le generazioni PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Ebbene, chi ha già visto il film sostiene che l'ispirazione in certi casi, soprattutto da Arkham City, è davvero evidente.

The Batman ispirato ai videogiochi della serie Arkham? Cosa dice chi lo ha visto

Come scrive Leah J. Williams, del portale australiano GamesHub.com, The Batman si presenta con una chiara ispirazione al famoso show Batman: The Animated Series, ma soprattutto alla trilogia di videogiochi della serie Arkham.

“Dall'inizio della storia, le fondamenta del franchise di Arkham emergono chiaramente nel film. Al di là delle somiglianze dei costumi, la versione di Batman di Robert Pattinson è brutale, seria e incisiva come la sua controparte di Arkham. Le sequenze d'azione sono particolarmente ispirate ai videogiochi, con un'azione agile e fluida che condivide una forte somiglianza visiva con il combattimento a catena dei giochi“.

Ma non c'è solo l'azione, secondo la giornalista anche le interpretazioni dei personaggi e la costruzione del mondo sembrano dover mondo ai titoli di Rocksteady.

“Colin Farrell, che è quasi irriconoscibile come il beffardo Pinguino, indossa protesi per cicatrici facciali che si allineano perfettamente con la versione del boss mafioso che vediamo in Arkham City. Anche la sua caratterizzazione è molto simile“.

Nel discorso rientra infine persino il rapporto tra Batman e Catwoman, interpretata da Zoë Kravitz, che ricorda molto da vicino quello che abbiamo visto nei videogiochi: risoluta e arrabbiata, combatte per una città migliore, e dimostra un forte senso di lealtà verso l'uomo-pipistrello.

Quel che è più importante, conclude Leah J. Williams, è che The Batman e Arkham City condividono una filosofia fondamentale: una riverenza per la storia dei fumetti originali e un'interpretazione del mondo capace di essere radicata, realistica e incredibilmente d'impatto.

The Batman uscirà nei cinema italiani il 3 marzo 2022.