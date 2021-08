Il fantastico Batman Arkham Collection per PlayStation 4 è in promozione su Amazon a soli 14,99€. Con poco più di dieci euro te lo porti a casa risparmiando istantaneamente il 63% e giocando la versione definitiva.

Lo ricevi a casa in poco tempo e gratuitamente in tutta Italia.

Batman Arkham Collection per PlayStation 4: cosa include questa versione

Il videogioco di Batman è un vero portento: se sei amante della DC non puoi non averlo, soprattutto perché questa edizione è completa in tutti i sensi. Cosa significa? Che essendo una collezione chiude all'interno tutti i contenuti aggiuntivi che sono stati rilasciati negli anni a seguito dell'uscita.

Acquistandolo avrai l'occasione di vivere l'avventura originale presentata nei titoli originali Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City che però sono stati completamente rimasterizzati . Praticamente li vivrai con una grafica mozzafiato.

Durante i vari step vestirai i panni di Batman e avrai a disposizione una vastissima serie di gadget e abilità per sconfiggere i criminali più pericolosi di Gotham City e sventare la minaccia che incombe sulla metropoli.

Il gioco è ovviamente in Italiano e c'è la possibilità di aggiungere i sottotitoli in caso di necessità.

Acquista subito Batman Arkham Collection su Amazon per PlayStation 4: lo paghi 14,99€ e non te ne penti. Le spedizioni avvengono in sole 24 ore per i membri Prime e sono gratuite per i clienti standard che sono idonei alla promozione.

Videogames