Teufel: quattro idee per far vibrare le emozioni del Natale

Se quello che stai cercando è un'idea di Natale per una persona speciale, devi giocoforza attingere in ciò che di più speciale puoi trovare sul mercato. Se è un gesto di affetto quel che cerchi, è in qualità e design che devi attingere a piene mani per un regalo che stupisca davvero. Se il regalo è un gesto che deve restare nel tempo, è in oggetti senza tempo che devi trovare ispirazione. La risposta è Teufel, un marchio che dal 1979 sviluppa qualità per accarezzare le sensazioni audio, investe in altoparlanti e prodotti per l'ascolto musicale e si caratterizza per l'incredibile raffinatezza dei propri device. Regalare prodotti Teufel a Natale è di per sé una scelta di affetto: significa abbracciare con il suono, accarezzare con le melodie, stringere con emozioni uniche.

Scegliere Teufel significa regalare il meglio per chi se lo merita, creando un significato unico basato sulla lunga storia di questo iconico brand. Le idee regalo possibili sono molte perché estremamente ampio è il catalogo dell'azienda, ma quattro in particolare sono gli elementi di punta per questo Natale 2021:

Vediamoli uno ad uno, caratteristica per caratteristica.

Teufel REAL BLUE TWS

L'ascolto wireless con auricolari per un suono sopraffino. I REAL BLUE TWS godono di caratteristiche uniche in termini di qualità rispetto ad ogni altro auricolare concorrente:

cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida digitale, tale da creare una vera membrana tra il tuo ascolto e il mondo esterno

Bluetooth 5.2 con AAC per streaming di qualità (da strumenti quali YouTube l'audio arriva in totale sincrono con il video)

Driver HD lineari ad alta resistenza con membrane da 12mm con alti precisi, medi caldi e bassi potenti: un diaframma oltre misura che rappresenta il cuore della qualità Teufel

autonomia super grazie alla custodia: 25 ore senza ANC, 18 ore con ANC attivo, fino a 8 ore di riproduzione prima di attingere alla ricarica

Smart touch control sul padiglione auricolare e protezione IPX3 dagli schizzi

Che li si usi per chiamate o musica, per streaming o gaming, i REAL BLUE TWS creano un mondo nuovo perimetrato dal proprio ascolto. Nessun compromesso in termini di qualità: ecco cosa significa scegliere Teufel. Il prezzo è pari a 149,99 euro.

Teufel SUPREME ON

Le cuffie wireless Teufel sono un'icona. Puoi scegliere il colore, tutto il resto è in dotazione standard: qualità d'ascolto, indossabilità, resistenza. Sono ancora una volta le specifiche tecniche a dipingere il quadro di un prodotto che è nei colori dell'eccellenza che tratteggia la propria identità:

Bluetooth 5.0 con aptX per streaming senza compromessi

ShareMe: due cuffie collegate in sincrono per condividere le emozioni e far battere i cuori all'unisono

30 ore di autonomia a volume medio

rilevamento automatico: la riproduzione parte non appena si sono indossate le cuffie

driver HD lineare con magneti al neodimio per alti precisi e bassi potenti (con regolazioni ad hoc da app Teufel Headphone)

archetto stabile e morbido, ideale anche per chi indossa occhiali

Una morbidezza che traspare dal design, che arriva dai materiali e si trasmette in ogni singola sfumatura del suono. Le cuffie SUPREME ON sono a disposizione in offerta speciale per 149,99 109,99 euro.

Teufel BOOMSTER

Il BOOMSTER apre gli spazi. Il BOOMSTER è condivisione di un ambiente sonoro, di un ascolto che libera il movimento. Il BOOMSTER è infatti un sistema stereo chiuso 2.1 dotato di tecnologia Dynamore: 2 tweeter e 2 altoparlanti di fascia media, accompagnati da un subwoofer frontfire integrato che significano potenza e delicatezza al tempo stesso. L'audio arriva dalla fonte che prediligi, viaggia tramite Bluetooth 5 con apt-X e diventa suono ambientale anche in modalità stereo true wireless (sincronizzando due BOOMSTER sulla stessa fonte).

Non teme l'acqua, gode di pulsanti tattili di controllo e la batteria agli ioni di litio garantisce fino a 18 ore di musica a volume medio (in forte evoluzione rispetto al modello precedente). Il tutto per 369,99 euro, potendo portare la tua musica ovunque senza isolarla in device di ascolto singolo e senza sacrificarla nell'insipido gracchiare di altoparlanti mainstream di dubbia caratura.

Teufel CINEBAR 11

Le smart tv odierne nascono con il peccato originale della qualità audio: potenza ridotta all'osso e qualità trascurata per una scommessa sul prezzo che si orienta totalmente verso le virtù “smart” dell'intelligenza di bordo. Per vivere una sensazione audio realmente all'altezza delle esperienze sportive o cinematografiche che raggiungono il display, occorre attingere alla CINEBAR 11. Su il sipario, si comincia.

Si tratta di una soundbar 2.1/4.1 sottile e lineare, tale da ampliare fortemente il suono per riuscire a tracciarne ogni sfumatura grazie a 8 driver High Performance a lunga escursione ad alte prestazioni, 8 amplificatori di potenza, sistema a 2 vie e subwoofer T6. Tutto wireless: il suono è gestito dalla connessione Bluetooth 5.0 per una massima stabilità, pieno sync con le immagini e telecomando per un facile controllo.

399,99 euro (invece di 449,99 euro grazie ad una eccezionale offerta speciale disponibile in questo periodo pre-natalizio) cambieranno completamente il tuo modo di immaginare il suono proveniente dalla tv. Inoltre la soundbar diventa automaticamente il centro dei tuoi ascolti in soggiorno, perché una semplice connessione con lo smartphone la trasforma in un eccellente impianto Hifi per i tuoi ascolti in streaming.

Scegliere la qualità

Scegliere la qualità è una dimensione dell'Essere. Significa elevare lo status delle proprie esperienze e di quelle altrui, creando una bolla di emozioni dentro cui immergersi per viverle all'unisono. Che sia un gesto di amore per sé o per gli altri, questo è ciò che riversa Teufel nella propria vetrina di Natale: un fiume di sensazioni nuove che ti coinvolgono fisicamente nel tuo ascolto, facendo vibrare corde nuove per esperienze che diventano esplosive. Che sia una serata in solitaria o una festa tra amici, che sia un gesto d'amore per il prossimo o un tocco di classe al centro della tua casa, scegliere Teufel non è mai un caso: è il proprio modo di vivere al di sopra degli schemi.