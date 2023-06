Test su strada: AVAKA R1 Electric City Bike, la bici elettrica per la città

Oggi vi presentiamo il nostro test dell’ AVAKA R1 Electric City Bike, una bici a pedalata assistita che abbiamo scelto tra le numerose proposte sul mercato per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, la sua conformità alle normative vigenti e la sua costruzione di qualità con componenti ben bilanciati.

Spedizione e montaggio

La bici arriva ben imballata in una robusta scatola di cartone rinforzato, con protezioni in gomma e plastica sui punti più delicati. La spedizione avviene dall’UE, quindi non ci sono rischi di dazi doganali e il tempo di consegna è relativamente breve, di solito tra 2 e 6 giorni.

Il montaggio iniziale è piuttosto semplice: bisogna solo fissare il manubrio, le ruote e gli accessori come il display LCD e i parafanghi. Non è necessario acquistare attrezzi aggiuntivi, poiché nella confezione è incluso un multitool con chiavi a brugola e cacciaviti. Dopo aver montato tutto passiamo all’atteso test su strada.

Immagini

Il nostro test e l’esperienza di guida

Dopo aver passato diverso tempo a guidare l’AVAKA R1 Electric City Bike, possiamo dire con certezza che l’esperienza di guida è stata davvero soddisfacente. La prima cosa che abbiamo notato è stata la facilità con cui la bici risponde all’input del pedale. Il motore da 250W offre una spinta immediata e costante, rendendo la pedalata assistita un vero piacere. La velocità massima di 25 km/h (come da codice stradale) è più che sufficiente per gli spostamenti urbani e la transizione tra i diversi livelli di assistenza è fluida e intuitiva.

La qualità della guida è ulteriormente migliorata dalla batteria da 36V/9Ah, che è potente e ben integrata nel telaio della bici. Questo non solo contribuisce a un design pulito e moderno, ma garantisce anche un equilibrio ottimale del peso, migliorando la maneggevolezza della bici. Testandola qualche giorno abbiamo potuto fare viaggi più lunghi senza preoccuparci di rimanere a corto di batteria, grazie all’autonomia di fino a 80 km.

La sicurezza è un altro aspetto che ci ha colpito durante la nostra esperienza di guida con l’AVAKA R1. I freni a disco meccanici offrono una frenata efficiente e sicura, anche in situazioni di emergenza. Inoltre, il sistema di cambio Shimano a 7 velocità ha migliorato notevolmente il controllo e il divertimento della guida, permettendomi di adattare facilmente la velocità a seconda del terreno e delle condizioni di traffico.

Infine, il display LCD ad alta definizione ha aggiunto un ulteriore livello di comfort e convenienza alla mia esperienza di guida. Poter monitorare in tempo reale la velocità, la potenza, il chilometraggio, la posizione del cambio, il tempo di guida e lo stato della bici mi ha permesso di fare gli aggiustamenti necessari per garantire un’esperienza di guida sicura e piacevole.

In conclusione, la nostra esperienza di guida con l’AVAKA R1 Electric City Bike è stata estremamente positiva. Questa bici elettrica combina design elegante, prestazioni eccezionali e tecnologia all’avanguardia per offrire un’esperienza di guida senza pari. Che tu stia cercando un mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani o un modo per esplorare la città nel tempo libero, l’AVAKA R1 è una scelta eccellente.

Le caratteristiche principale della AVAKA R1

Vediamo ora nello specifico quali sono le caratteristiche tecniche della AVAKA R1

Immagini

Componenti di qualità

L’AVAKA R1 è una bici elettrica di livello entry-level, ma nonostante ciò, i suoi componenti sono di buona qualità. Il telaio in lega di alluminio è leggero e stabile, e il suo design aggiunge un tocco di eleganza all’aspetto generale della bici. Le ruote da 700mm*32mm offrono una guida leggera e veloce, con meno resistenza sul terreno.

Motore e batteria

Il motore da 250W offre una velocità massima di 25 km/h. La batteria da 36V/9Ah è potente e completamente nascosta nel telaio della bici, garantendo un’autonomia di fino a 80 km. Questo significa che puoi fare viaggi più lunghi senza preoccuparti di rimanere a corto di batteria.

Sicurezza e controllo

La sicurezza è una priorità per l’AVAKA R1. La bici è dotata di freni a disco meccanici che permettono una dissipazione del calore rapida, un taglio automatico dell’alimentazione e una frenata efficiente e fluida anche in situazioni di emergenza. Inoltre, la bici dispone di un sistema di cambio Shimano a 7 velocità che migliora ulteriormente il controllo e il divertimento della guida.

Tecnologia all’avanguardia

L’AVAKA R1 è dotata di un display LCD ad alta definizione che fornisce informazioni in tempo reale su velocità, potenza, chilometraggio, posizione del cambio, tempo di guida e stato. Questo ti permette di monitorare la tua guida e fare gli aggiustamenti necessari, garantendo un’esperienza di guida sicura e piacevole.

In conclusione l’AVAKA R1 Electric City Bike è una bici elettrica affidabile e di alta qualità. Le sue caratteristiche ben bilanciate e la sua conformità alle normative la rendono un’ottima scelta per chi cerca un mezzo di trasporto urbano efficiente e pratico. La sua combinazione di design elegante, prestazioni eccezionali e tecnologia all’avanguardia la rendono un’opzione eccellente per gli spostamenti quotidiani. È una ottima candidata ad essere mezzo di trasporto ideale per muoverti in città in modo rapido, comodo e sostenibile. E con l’ offerta attuale di € 599,99, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare la tua bici elettrica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.