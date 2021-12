Tesla svela Cyberquad: ATV elettrico dal prezzo premium

Tesla lancia il Cyberquad (purtroppo) soltanto per bambini; stiamo parlando di un ATV completamente elettrico che viene venduto per ben 1.900 dollari.

Tesla Cyberquad: cos'è?

All'inizio di oggi, Tesla ha fatto silenziosamente la sua mossa per capitalizzare il clamore delle festività natalizie con il rilascio di un ATV elettrico, il Cyberquad per bambini.

Questa non è la prima volta che il Cyberquad fa la sua apparizione, come molti di voi ricorderanno dall'epico evento di lancio del Cybertruck. L'ATV è stato caricato nel pianale del camioncino ed è stato inizialmente annunciato per essere venduto come accessorio per il Cybertruck. Ora, la versione per bambini del suddetto veicolo è elencata sul sito Web di Tesla con un prezzo di $ 1.900.

Specifiche, caratteristiche e disponibilità

La compagnia ha elencato il Cyberquad come un prodotto adatto a bambini dagli otto anni in su con una capacità di peso massima di 150 libbre (68 kg). Il design è ispirato all'iconico Cybertruck e presenta una scocca completamente in acciaio, sedile imbottito e sospensioni regolabili con freno a disco posteriore e barre luminose a LED.

È alimentato da una batteria agli ioni di litio con un'autonomia fino a 24 km e una velocità massima di 10 mph. La velocità può essere configurata in tre impostazioni, vale a dire, solo 5 mph, 10 mph e 5 mph in retromarcia.

Tesla afferma che ci vorranno fino a 5 ore per caricarsi completamente e l'autonomia della batteria può essere influenzata dal peso dell'utente, dal terreno di guida e dall'impostazione della velocità.

Un tweet realizzato oggi da Franz von Holzhausen, il capo progettista della compagnia, presenta un video di lui e dei suoi figli che giocano all'aria aperta sui loro Cyberquad.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

La società di veicoli elettrici ha anche pubblicato un disclaimer in cui afferma che il Cyberquad for Kids verrà spedito solo negli Stati Uniti in questo momento e Tesla non garantisce che l'ATV arriverà prima delle vacanze. Brutte notizie quindi: per il momento, i nostri bambini non potranno acquistarlo.

Ha un prezzo di $ 1.900.