Elon Musk ha appena rivelato Tesla Bot, un robot umanoide che sarà in grado di “sostituire” l'essere umano in molti noiosi e pesanti lavori… COSA?!?

Tesla Bot: a cosa serve e cos'è?

Avete letto bene: Tesla, l'azienda statunitense nota per la produzione di veicoli elettrici, si sta occupando anche della produzione di tetti e pannelli solari. Ora, la compagnia sta espandendo la sua attività e sta per lanciare un robot umanoide chiamato Tesla Bot.

Durante l'annuncio all'AI Day, un attore in body è apparso sul palco e il CEO Elon Musk ha sottolineato che il Tesla Bot sarà simile ad esso. L'annuncio ci permetterà di dare anche una sbirciatina al futuro della società mentre essa lavora su nuovi entusiasmanti prodotti che saranno presentati nel futuro.

Il boss Tesla ha rivelato che l'azienda costruirà un robot umanoide e un prototipo dello stesso potrebbe essere svelato già il prossimo anno. Tuttavia, vi consigliamo di prendere questo con “un pizzico di sale” poiché tali sviluppi si verificano raramente con una roadmap precisa e senza intoppi; non di meno, la compagnia di Musk è solita “non rispettare le scadenze”.

C'è anche la possibilità che il prodotto non veda nemmeno la luce del giorno. Ad esempio, un paio di anni fa, nell'aprile 2019, Musk ha affermato che Tesla avrebbe avuto un milione di “robotaxi” autonomi sulla strada nel 2020. È il 2021 e quei robotaxi non si vedono da nessuna parte.

Tesla Bot è il nome in codice “Optimus” ed è alimentato dagli stessi chip e sensori che l'azienda utilizza per le funzioni di guida autonoma sulle sue vetture. Il robot è alto circa cinque piedi e otto pollici e presenta uno schermo dentro “la testa” per tutte le principali informazioni. Sarà in grado di trasportare 45 libbre, sollevare 150 libbre ed è in grado di correre 5 miglia all'ora.

Musk afferma che l'azienda ha la possibilità di trasformare l'economia mondiale riducendo i costi del lavoro se il robot umanoide dovesse funzionare a puntino; potrà svolgere compiti ripetitivi che solo gli umani possono svolgere oggi. Ma ha avvertito che il robot probabilmente non sarà “attivo” sin da subito.

La popolarità dei robot è in aumento e, grazie al progresso tecnologico, molte aziende stanno ora lavorando alla realizzazione di questi particolari gadget. Recentemente, il produttore di smartphone cinese Xiaomi ha lanciato CyberDog, un robot quadrupede di ispirazione biologica che è alimentato dal supercomputer AI Jetson Xavier NX di NVIDIA, abbinato a 128 GB di SSD di livello quasi industriale.

Non c'è che dire: “Io, Robot” è sempre più simile alla realtà, o forse, è la realtà che sta assomigliando sempre più al film con Will Smith.

Elettronica