Tesla espande il suo marchio al settore audio: cosa dovremmo aspettarci

Continua a far parlare Tesla, ma questa volta le voci non arrivano dal settore auto. Conosciuta principalmente per la produzione di veicoli elettrici, l'azienda vanta anche una discreta presenza nella realizzazione di pannelli e impianti fotovoltaici. La notizia che sta facendo il giro del mondo però riguarda il suo marchio. Infatti, pare proprio che Tesla abbia deciso di espandere il suo business registrandolo per il settore audio. Forse dovremmo aspettarci a breve nuovi prodotti hi-tech dalla casa di Paolo Alto?

Tesla fa registrare il suo marchio per il settore audio

Elon Musk non si è mai nascosto dietro un dito e da sempre ha manifestato il suo vivo desiderio: vedere in Tesla un'azienda completa capace di trasformare il suo marchio a livello globale. Quindi, l'obiettivo è quello di portare un giorno questa realtà a non essere identificata solo per automobili elettriche che produce maggiormente.

Ecco perché, molto probabilmente, l'azienda ha deciso di registrare i marchi del logo Tesla e del logo T in una nuova categoria, quella del settore audio. Stando a quanto si può leggere nel documento ufficiale, pare che l'interesse sia direzionato verso una gamma completa di prodotti hi-tech:

La registrazione del marchio TESLA™ è destinata a coprire le categorie di microfoni; cuffia; auricolari; lettori audio digitali; apparecchi per la trasmissione del suono; altoparlanti audio; subwoofer; cuscinetti per cuffie; interfacce audio; apparecchi di equalizzazione audio; trombe per altoparlanti; megafoni.

Ovviamente risulta attualmente difficile capire cosa Tesla abbia in mente a seguito di questa novità. I prodotti sono davvero tanti e la categoria è molto ampia per poter anticipare quali potrebbero essere gli obiettivi strategici futuri. Anche perché nel corso degli anni sono tante le aziende che hanno registrato il loro marchio, ma poi non hanno concluso niente.

Comunque potremmo circoscrivere le possibilità future a due soluzioni potenzialmente percorribili da Tesla:

la prima riguarda il sistema audio proprietario installato sulle sue auto . L'idea potrebbe quindi essere quella di marchiare con il proprio logo tutti i sistemi di diffusione del suono montati sui veicoli;

proprietario installato sulle sue . L'idea potrebbe quindi essere quella di marchiare con il proprio logo tutti i sistemi di diffusione del suono montati sui veicoli; la seconda, invece, riguarda la possibilità che a breve possano uscire delle vere e proprie cuffie a marchio Tesla, così come casse audio o altri sistemi legati alla tecnologia del suono.

In una recente discussione su Twitter, Elon Musk ci ha tenuto a precisare la qualità dei tecnici che lavorano per l'azienda nella realizzazione degli impianti audio delle sue auto elettriche: