Ecco il primo video ufficiale dello Xiaomi CyberDog in funzione. Preparatevi ad essere stupiti: questo robot è incredibile e ricorda moltissimo, in tutto e per tutto, lo Spot di Boston Dynamic.

Xiaomi CyberDog: come funziona?

All'inizio di questa settimana, Xiaomi ha presentato ufficialmente il CyberDog. È un robot quadrupede, che funziona in modo simile al cane robot Spot di Boston Dynamic. Ora, l'azienda ha appena rilasciato un video ufficiale che mostra in azione il nuovo prodotto.

Per chi non lo sapesse, il CyberDog del gigante tecnologico cinese è un robot ispirato alla biografia che è alimentato dal supercomputer AI Jetson Xavier NX di NVIDIA per sistemi Embedded e Edge abbinato a 128 GB di SSD di livello quasi industriale. Arriva con una serie di telecamere, microfoni e sensori sulla testa che gli conferiscono una percezione spaziale paragonabile all'occhio umano. Dispone inoltre di varie funzionalità come il controllo vocale e può anche essere gestito anche tramite uno smartphone.

Ora, l'ultimo video dell'azienda ci offre uno sguardo sul suo funzionamento nella vita reale. Guardando il video, possiamo osservare il robot quadrupede in fase di assemblaggio, dopodiché si alza in piedi e inizia a camminare. L'azienda pone anche l'accento sulla sua durata e mostra le sue performance con uno scatto funzionante anche sotto la pioggia, evidenziando anche la sua agilità e mobilità. Impressionante: possiamo persino vederlo eseguire un salto mortale all'indietro da solo.

Secondo le note ufficiali, il CyberDog ha un prezzo di 9.999 Yuan (circa 1.540 dollari USA) ed è un prodotto intelligente che può essere utilizzato per controllare altri elettrodomestici intelligenti come TV, aspirapolveri, condizionatori e purificatori d'aria, poiché ha anche il sistema XiaoAI integrato. Tutto sommato, è un gadget incredibile ma anche molto economico per ciò che offre.

