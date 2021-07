Tesla potrebbe ricominciare ad accettare Bitcoin, afferma il CEO dell'azienda Elon Musk. All'inizio di quest'anno, la compagnia di veicoli elettrici ha iniziato ad accettare Bitcoin come metodo di pagamento per le sue auto, ma dopo pochi giorni l'azienda ha smesso di farlo, citando preoccupazioni sull'impatto ambientale dell'utilizzo della criptovaluta.

Tesla e il cambio di rotta sui Bitcoin

Ora, Elon Musk, CEO di Tesla, afferma che la società probabilmente inizierà di nuovo ad accettare bitcoin per gli acquisti di veicoli. Alla conferenza B-Word, che è stata ospitata dal Crypto Council for Innovation, ha dichiarato: “Sembra che il bitcoin si stia spostando molto di più verso le energie rinnovabili e un sacco di centrali a carbone pesanti che venivano utilizzate … sono state chiuse giù, soprattutto in Cina”.

Ha inoltre aggiunto che voleva fare un po' più di due indagini per confermare che la percentuale di utilizzo di energia rinnovabile fosse – molto probabilmente – pari o superiore al 50% e che c'è una tendenza all'aumento di questo valore. Ha anche detto che se le cose dovessero continuare ad andare in questa direzione, molto probabilmente Tesla riprenderà ad accettare bitcoin.

Nel mese di maggio, quando la società ha smesso di accettare bitcoin come pagamento, ha rilasciato una dichiarazione in merito e ha affermato che avrebbe iniziato ad accettare pagamenti con la suddetta cryptovaluta una volta che il processo di estrazione di bitcoin “sarebbe passato ad un'energia più sostenibile“. Ha anche aggiunto che la società sta anche “osservando altre criptovalute che utilizzano <1% dell'energia/transazione di Bitcoin“.

Per coloro che non lo sanno, il mining di criptovalute coinvolge i computer in competizione con altre macchine per risolvere complessi enigmi matematici, che è un processo ad alta intensità energetica. La stima afferma che l'estrazione di bitcoin richiede circa la stessa quantità di energia che usa in un anno la nazione dei Paesi Bassi.

