Termosifoni belli caldi e senza sprechi: 3 ASTUZIE per non averli freddi

Preparare l’impianto di riscaldamento per funzionare al meglio durante la stagione fredda è fondamentale. Badare alla salute dei termosifoni è importante: solo in questo modo potrai permettergli di funzionare al meglio, godendo di elementi belli caldi. Inoltre, eviterai di sprecare metano nel vano tentativo di ottenere calore, andare al caldaia al massimo. Come rendere i caloriferi più efficienti ed efficaci? Basta veramente poco. Con queste tre astuzie intelligenti, potrai ottenere il massimo. Soprattutto, ti consiglio di dare un’occhiata al terzo trucco: geniale ed efficace.

Termosifoni caldi: tre trucchi per averli al top

La prima astuzia, super scontata, ma spesso trascurata, riguarda lo spurgo dei termosifoni. Un’operazione semplicissima da mettere in pratica, ma fondamentale: permette di eliminare eventuale aria accumulata negli elementi. In questo modo, l’acqua potrà riempire circolare al meglio, garantendoti il calore desiderato.

Come effettuarlo? Si tratta di un’operazione semplicissima, che puoi compiere con una chiavetta adatta, che agisce proprio sulla valvola di sfiato. Il pacco con due chiavi lo prendi a 3,99€ da Amazon e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Apri la valvolina, avendo cura di mettere un recipiente sotto, e aspetta che esca l’aria (mista spesso ad acqua). Quando scorrerà solo acqua, non ci sarà più aria nel circuito. Richiudi ed effettua la stessa operazione con tutti i caloriferi che hai in casa. Attenzione: questa operazione porterà la pressione della caldaia a scendere, ricordati di riportarla a livello ottimale (aprendo il rubinetto di acqua apposito) prima di accendere il riscaldamento.

Il secondo trucchetto per avere un caloriferi super efficienti è quello di avere cura di pulirli, eliminando la polvere in eccesso. Infatti, se sono sporchi potrebbero non solo rendere di meno, ma anche diffondere sporcizia nell’aria e non va assolutamente bene. Perché rischiare di respirare schifezze, se basta pochissimo per effettuare la pulizia? Con uno strumento come questa spazzola per radiatori da meno di 10€, basta veramente pochissimo. Elimini in modo efficace ed efficiente in pochissimo tempo la sporcizia e puoi riutilizzare lo strumento ogni volta che serve.

Il terzo trucchetto probabilmente non l’hai mai sentito. Conosci i pannelli termoriflettenti? Sai che, posizionandoli dietro i caloriferi, trattengono il calore emesso sul posteriore ed evitano che si disperda nel muro e quindi all’esterno? Sono geniali perché costano poco e aumentano la resa termica del riscaldamento, impattando positivamente sulla bolletta.

Li installi in totale autonomia, bastano pochi secondi per posizionarli dietro al termosifone, e non dovrai fare altro. Si occuperanno loro di “catturare” il calore e rifletterlo all’interno dell’abitazione. Super economico, è un investimento che vale decisamente la pena fare. Il rotolo da 10 metri per 60 centimetri – utile quindi per diverse unità – lo prendi a 56€ circa appena.

Mettendo in pratica queste tre utili e semplici astuzie, i tuoi caloriferi saranno caldi e quest’anno l’impianto di riscaldamento sarà più efficiente che mai. Non rischierai di avere elementi più freddi o di dover spingere troppo la caldaia. In questo modo, potrai anche risparmiare in bolletta. Ricorda: tutti i prodotti linkati in questo articolo li trovi direttamente su Amazon. Non riesci a trovarli? Eccoli:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.