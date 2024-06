Televisore Samsung QLED 55" UHD 4K in offerta: oggi ad un prezzo bomba

Il Samsung TV QE55Q80CATXZT è un eccellente televisore QLED: ottima qualità dell’immagine, tante funzionalità avanzate e un design straordinariamente elegante. Oggi è in super offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile: lo paghi solo 599€, con un risparmio di 100€ sul suo normale prezzo di listino.

Questo modello da 55 pollici con risoluzione UHD 4K sfrutta la tecnologia Quantum Dot per offrire colori estremamente vividi, con una fedeltà cromatica precisa e un ottimo livello di luminosità.

Supporta HDR10, HLG e HDR10+ Adaptive, ma manca del supporto per Dolby Vision, una scelta comune per i TV Samsung. Tuttavia, l’implementazione dell’HDR10+ Adaptive permette al televisore di regolare l’output in base alle condizioni di luce della stanza, migliorando l’esperienza visiva in diverse situazioni.

Il Q80C supporta Dolby Atmos e integra la tecnologia Q Symphony di Samsung, che permette di sincronizzare l’audio della TV con quello delle soundbar compatibili per un’esperienza sonora più immersiva. La presenza di quattro porte HDMI 2.1 e due porte USB facilita la connessione di vari dispositivi, rendendolo ideale anche per il gaming grazie al basso input lag e al supporto alle tecnologie VRR e ALLM.

Insomma, per il suo prezzo, si tratta di un televisore semplicemente ottimo sotto tutti i fronti. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a meno di 600€!