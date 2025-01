Telepedaggio conveniente con UnipolMove: nuova promo con 6 mesi gratis

Viaggiare in autostrada senza stress e senza code ai caselli? Con UnipolMove è possibile, oltre che economico. Grazie alla nuova offerta “Move Smart”, puoi usufruire di 6 mesi di canone gratuito del piano Base e, successivamente, pagare solo 1,50 euro al mese. Hai tempo fino al 2 aprile: ecco come attivare l’offerta, dedicata ai nuovi clienti.

Due dispositivi sono meglio di uno

Quali servizi di mobilità offre UnipolMove? Questo dispositivo, considerata una delle alternative a Telepass, ti permette di superare i pedaggi autostradali senza doverti fermare al casello. Ma non solo: tra le convenzioni, infatti, ci sono anche il pagamento di parcheggi senza passare dalla cassa e prenotazione del tagliando direttamente dall’app.

Inoltre, in quanto cliente, accederai a offerte e sconti dedicati del Gruppo Unipol. Se hai più di un’auto, puoi approfittare della promozione collegata “Dammi un 2!” che ti permette di associare al tuo contratto un secondo dispositivo pagando solo 1 euro al mese anziché 1,50 euro. Attivando la promo “Move Smart”, entrambi i dispositivi ricevono 6 mesi di canone gratuito.

Come attivare l’offerta UnipolMove

Attivare il servizio UnipolMove è semplicissimo: dopo aver ordinato il dispositivo online o presso un’agenzia Unipol, lo riceverai direttamente a casa tua, con spedizione inclusa in Italia (anche per il secondo dispositivo, se lo richiedi al momento della sottoscrizione della promo). Dopo averlo installato sul parabrezza e seguito le linee guida, potrai iniziare subito a viaggiare senza stress. Potrai inoltre gestire tutto direttamente da app.

Il servizio offre zero costi di attivazione e consegna, ma è anche flessibile: non sarai legato da nessun vincolo e potrai effettuare il recesso in qualsiasi momento senza penali. Il dispositivo, inoltre, è assicurato contro furto e smarrimento e puoi ricevere assistenza in tutte le agenzie Unipol e partner convenzionati.

Puoi attivare la promo “Move Smart” sul piano UnipolMove Base entro il 2 aprile: riceverai così ben 6 mesi di canone gratuito per il tuo primo e – eventualmente – secondo dispositivo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di UnipolMove.