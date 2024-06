Telepass, sconti fino al 100% sul pedaggio in alcune regioni: ecco quali

Le vacanze si avvicinano: per chi decide di partire in auto c’è una bella novità Telepass. Su alcune tratte autostradali d’Italia, infatti, sono attive delle agevolazioni speciali per il telepedaggio, con sconti che – in alcuni casi – arrivano perfino al 100%. Le regioni coinvolte sono Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana e Campania.

Sconti e abbonamenti in Lombardia e Piemonte

Sono diverse le tratte autostradali della Lombardia che aderiscono alla promozione. Nello specifico sono la Pedemontana Lombarda (tratte A36 – A59 – A60) che offre uno sconto del 20% a partire dal sesto giorno di transito del mese, e della Brebemi/Teem nelle tratte A35 e A58, che offre invece uno sconto del 30% per i veicoli full electric (non hybrid) o mezzi pesanti alimentati a GNL o LNG.

Un altro sconto del 20% per chi transita sulle tratte della Tangenziale Esterna A58 e un altro del 35% verrà applicato per tutti i transiti del mese nelle tratte A50, A51 e A52 presso Vimercate (Tangenziale Est), Sesto San Giovanni (Tangenziale Nord) e Terrazzano (Tangenziale Ovest) e si attiva dal trentesimo transito.

Per il Piemonte, è attivo un abbonamento mensile Sitaf (Società Italiana Autostrade del Frejus) rivolto ai residenti dei Comuni appartenenti alle ex Comunità Montane dell’Alta e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, limitate ai soli veicoli privati di classe A. Telepass propone un altro abbonamento mensile anche per chi transita presso le barriere della Tangenziale di Torino (Comuni di Settimo Torinese, Falchera, Bruere, Beinasco, Vadò e Trofarello).

Val d’Aosta e Veneto, fino al 50% di sconto

Per la Val d’Aosta, gli sconti si fanno più consistenti. I residenti nella regione possono dimezzare i costi (50% di sconto) sul Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (RAV) al raggiungimento di almeno due transiti, per chi è dotato di un dispositivo telepass e mezzi di classe A. Inoltre, potranno passare gratuitamente sulla tratta Aosta Est-Aosta Ovest Saint-Pierre (e viceversa). Lo sconto del 50%, con le medesime modalità, è previsto anche nei tratti di competenza della Società Autostrade Valdostane (SAV), sempre con auto di classe A.

In Veneto, sconto del 40% sulla percorrenza Mirano/Dolo – Padova Est (e viceversa) per i clienti Telepass residenti dei Comuni Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga. Il requisito è effettuare almeno 20 transiti in un mese con mezzi di classe A. Per il tunnel Schivio-Valdagno, un altro sconto del 50% è dedicato a chi è residente in uno dei Comuni indicati dalla Società di gestione del Tunnel; si applica a partire dal secondo transito, con la convenzione “Veneta Pass”.

Trentino Alto Adige e Liguria, sconti del 100%

Viaggiare gratis? È possibile in Trentino Alto Adige: lo sconto del 100% Urban Pass Bolzano si applica sul tratto Bolzano Nord – Bolzano Sud e viceversa della A22, dal lunedì al venerdì, escluse le eventuali festività, fra le ore 7 e le ore 9 e fra le ore 16 e le ore 19. Uno sconto del 20% è invece riservato per una specifica tratta interna all’A22, senza interconnessioni con A4 o A1.

In Liguria, unico sconto del 20% sulle tratte A11, A12 e A15: l’agevolazione può essere richiesta da lavoratori dipendenti o studenti pendolari che risiedono nel comprensorio delle Comunità Montane dell’alta-media-bassa valle del Vara e della Riviera Spezzina e che transita per una tratta autostradale fissa compresa tra Carrodano Levanto e La Spezia e tra Deiva Marina e La Spezia.

Toscana e Campania, altri sconti del 100%

Anche in Toscana si può viaggiare senza costi. Lo sconto del 100% del pedaggio si applica sulla percorrenza San Pietro in Palazzi – Rosignano Marittimo (e viceversa) ed è rivolto ai residenti (con veicoli di classe A o B e dispositivo Telepass) dei Comuni di: Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto, Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, S.Luce.

Infine, in Campania, sull’autostrada A/3 Napoli-Pompei-Salerno è in vigore un sistema che prevede una modulazione della tariffa per chi ha un contratto Telepass e dispositivo Telepass con Viacard, con veicoli di classe A.

Per accedere agli sconti è necessario richiederli tramite appositi moduli e verificare di possedere tutti i requisiti necessari: l’elenco completo è disponibile sul sito web di Telepass, con tutte le informazioni aggiornate.