Telepass risponde con il suo Black Friday: quasi DUE ANNI di canone gratis

Dopo UnipolMove, anche Telepass lancia la propria promozione dedicata al Black Friday, che offre canone azzerato per quasi due anni. La promozione è attiva fino al 2 dicembre: vediamola nel dettaglio.

Telepass gratis, ecco come funziona

La promozione Telepass si divide in due: per chi non è cliente e per chi è già cliente. I primi, inserendo il codice BFPLUS24 in app durante l’attivazione del piano Plus, riceveranno:

Canone zero fino al 30 giugno 2026

fino al 30 giugno 2026 Dispositivo a 0 euro invece di 3,66 euro al mese (contratto Telepass Base) fino al 30 giugno 2026

invece di 3,66 euro al mese (contratto Telepass Base) fino al 30 giugno 2026 Servizi in app a 0 euro invece di 1,24 euro al mese (contratto Telepass Plus) fino al 30 giugno 2026

invece di 1,24 euro al mese (contratto Telepass Plus) fino al 30 giugno 2026 50% di cashback sui pedaggi effettuati dal 20 dicembre al 15 febbraio

sui pedaggi effettuati dal 20 dicembre al 15 febbraio 1 giorno di skipass gratis

Terminata la finestra promozionale, comunque molto lunga, l’abbonamento passa a 4,90 euro al mese. È compreso anche il dispositivo colorato, necessario per pagare il pedaggio con sconti su 17 tratte, che puoi associare a due targhe diverse.

Per chi è già cliente, invece, l’offerta varia leggermente. Passando a Plus e inserendo il codice BFPLUS24, l’utente manterrà il contratto Telepass Base a 3,66 euro al mese, che include il dispositivo, mentre il contratto Telepass Plus resta a canone zero fino al 30 giugno 2026 – servizi in app inclusi. Anche in questo caso c’è il 50% di cashback sui pedaggi effettuati dal 20 dicembre al 15 febbraio e 1 giorno di skipass gratis.

La promozione Black Friday di Telepass è valida fino al 2 dicembre: puoi attivarla direttamente in app, ricordandoti di inserire il codice BFPLUS24 per ricevere tutti i vantaggi del periodo promozionale.