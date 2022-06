Telemarketing aggressivo addio: nasce Difenditi così di ARERA e AGCM

Il telemarketing selvaggio è ormai diventato una piaga. Sempre più utenti segnalano, sfiancati, pratiche molto vicine allo stalking da parte di Call Center senza scrupoli. Purtroppo l’obiettivo di questi operatori, imposti dai piani alti delle società per cui lavorano, è quello di concludere più contratti possibili durante le loro ore di lavoro.

Per poter raggiungere una “produzione” accettabile, spesso utilizzano metodi non propriamente convenzionali. Alcuni, addirittura, al limite della truffa e del raggiro. Ecco perché si sta facendo sempre più necessario un provvedimento contro il telemarketing selvaggio dei Call Center.

Dal 27 luglio il Registro delle Opposizioni contro i Call Center sarà aperto anche ai numeri di telefono cellulare. Una novità interessante che però, secondo molti esperti, non basterà a placare l’abitudine ormai innescata delle chiamate continue, insistenti e con trappole annesse.

Perciò ARERA e AGCM hanno realizzato una campagna di comunicazione per combattere il telemarketing selvaggio dei Call Center. “Difenditi così” è un’iniziativa volta a diffondere tutte le indicazioni e i diritti necessari ai consumatori per difendersi quando si trovano di fronte alla pratica del teleselling.

“Difenditi così” è nata dall’esigenza di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per difendersi dal telemarketing selvaggio. ARERA e AGCM le hanno inserite alla pagina ufficiale di questa campagna di comunicazione. Si possono sintetizzare in questi veloci punti:

In merito a questa nuova campagna di comunicazione, “Difenditi così“, il presidente di AGCM, Roberto Rustichelli, si è detto felice. In occasione del suo debutto ha dichiarato con particolare orgoglio:

Dopo la campagna CONVIENESAPERLO ancora una volta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene per aiutare i consumatori a capire quali strumenti abbiano per scegliere in libertà e sicurezza gli acquisti da fare o i servizi da attivare.

Siamo lieti di farlo stavolta insieme ad ARERA perché la tutela dei diritti dei consumatori deve aiutare i nostri concittadini nella loro quotidianità, soprattutto in un momento di forte incertezza qual è quello attuale.