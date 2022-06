Call Center selvaggi: dal 27 luglio inizia la guerra

Il problema dei Call Center selvaggi sta diventano sempre più diffuso. Il numero di utenti che lamentano un telemarketing scorretto aumenta a vista d’occhio e con esso anche molte truffe al limite della legalità.

In aiuto ai consumatori che si trovano ogni giorno a combattere contro queste pratiche non solo noiose, ma anche pericolose, c’è il Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di un database che ogni società di telemarketing e teleselling dovrebbe consultare.

L’obiettivo è quello che i numeri in esso contenuti non siano contattati dai Call Center a scopo pubblicitario. Quindi, quegli utenti che si sono iscritti, non dovrebbero ricevere chiamate per offerte di qualsiasi tipo o promozioni particolari.

Purtroppo però, anche oggi, la possibilità di registrare i propri dati e il numero di telefono è solo data a chi possiede un numero di rete fissa. Tutti coloro che, invece, hanno solo un numero di rete mobile cellulare non possono ancora accedere. Ma c’è una buona notizia.

Call Center: dal 27 luglio il Registro delle Opposizioni introduce una novità

Una bella novità sarà introdotta con il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta della possibilità di iscriversi anche registrando il proprio numero di telefono cellulare. In pratica, oltre alla rete fissa, sarà compatibile anche la rete mobile per dire addio, o quasi, ai Call Center.

Si tratta di un’iniziativa che, se sarà rispettata, porterà dei vantaggi. Il telemarketing selvaggio è diventato ormai una piaga e combatterlo è sempre più impossibile. Tuttavia, inserendo i propri dati nel Registro delle Opposizioni si azzereranno tutti i consensi concessi fino a quel momento.

Ciò vuol dire che, se sarà rispettata questa norma, tutti i Call Center non potranno più contattare a scopo di marketing i numeri di cellulare che dal 27 luglio 2022 saranno presenti sul nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni.

Nonostante ciò, alcune associazioni restano comunque dubbiose sull’effettivo rispetto delle nuove regole. Ecco perché auspicano a nuove armi di difesa contro i Call Center oltre a quella del Registro delle Opposizioni.