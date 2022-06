Telegram Premium UFFICIALE: prezzo e nuove funzioni per gli utenti

Telegram Premium è realtà. Dopo averne parlato un paio di settimane fa, quando importanti segnali cominciarono ad emergere sul web, ecco che la versione a pagamento della celebre app di messaggistica istantanea giunge all’ufficialità.

Ad annunciarlo è la stessa Telegram, mediante un post dettagliato condiviso sul suo blog. Entriamo dunque nello specifico ed analizziamo i principali vantaggi fruibili grazie alla sottoscrizione del relativo abbonamento mensile.

Le novità di Telegram Premium

Abbonandosi a Telegram Premium, gli utenti potranno caricare in chat file fino a 4 GB, raddoppiando il limite di 2 GB che invece caratterizza la versione standard. Tutti saranno chiaramente in grado di scaricare successivamente questi contenuti sui loro dispositivi (in tal caso, potrebbe tornare utile una microSD Sandisk da 128 GB che, per pochi giorni, trovi su Amazon ad appena 18,99 euro, con sconto del 37%):

Gli utenti di Telegram Premium saranno comunque gli unici a scaricare file alla massima velocità possibile. Disponibili inoltre una bio più lunga, con anche la possibilità di includere un link. Raddoppiano molti altri limiti, potendo seguire fino a 1000 canali, creare fino a 20 cartelle chat con un massimo di 200 chat ciascuna, aggiungere un quarto account a qualsiasi app Telegram, fissare 10 chat nella lista principale e salvare fino a 10 sticker preferiti:

I messaggi vocali potranno essere convertiti in testo, valutando la successiva trascrizione per consentire il miglioramento del sistema di riconoscimento:

Con Telegram Premium gli utenti avranno al loro servizio nuovi sticker e reazioni esclusive. Importanti novità anche per quanto riguarda la gestione delle chat, con nuovi strumenti per organizzare la lista chat e la possibilità di cambiare la cartella chat predefinita, in modo che l’app si apra sempre su una cartella personalizzata o, ad esempio, mostrando i messaggi non letti invece di tutte le chat. Non mancheranno poi le foto animate del profilo e, per un maggiore riconoscimento, anche il badge “premium”. Da sottolineare infine la presenza delle nuove icone di Telegram Premium, la totale assenza di inserzioni pubblicitare ed un notevole miglioramento dei bot. Il prezzo per gli utenti iOS è pari a 5,99 euro, si attendono riscontri per quanto riguarda gli utenti Android in favore dei quali Telegram Premium è in fase di rilascio.

