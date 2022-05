Telegram Premium: quali vantaggi rispetto alla versione standard?

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Telegram Premium. La versione a pagamento del celebre servizio di messaggistica istantanea era stata tirata in ballo già nel mese di novembre: da allora è come se fosse calato il silenzio sul progetto, senza ulteriori precisazioni a riguardo. Negli ultimi giorni, però, nuovi segnali sono emersi ed è lecito credere che Telegram Premium possa arrivare in tempi rapidi.

Telegram Premium: cosa sappiamo al momento

Nel test della versione 8.7.2, il canale Telegram Beta ha individuato una serie di reaction e adesivi contrassegnati come “esclusivi” per la versione Premium. Agli utenti che dovessero selezionarli verrebbe chiesto di iscriversi al servizio:

Non è tutto: a disposizione degli utenti di Telegram Premium potrebbe esserci anche un editor per dar sfogo alla propria fantasia, creando sticker e molto altro ancora da condividere in chat successivamente:

Le novità, sempre stando alle indiscrezioni, non si fermerebbero qui: sulla versione standard potrebbero essere introdotti dei piccoli banner pubblicitari che, ovviamente, non sarebbero mostrati sull’applicazione a pagamento. Per adesso non si sa molto altro, né possiamo ipotizzare l’importo economico che agli utenti sarà chiesto di corrispondere. Non è da escludere che ulteriori funzionalità possano essere introdotte prima del rilascio ufficiale di Telegram Premium che, considerando l’attuale stato di sviluppo, potrebbe arrivare in tempi piuttosto celeri.