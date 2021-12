Telegram, nuovo traguardo: applicazione con maggiore crescita nel 2021

Abbiamo in più occasioni parlato delle incredibili performance di cui Telegram è stata protagonista durante l'anno in corso, specie a seguito di preoccupanti défaillance che hanno interessato la concorrenza, tra cui WhatsApp.

Continua incessante la crescita di Telegram, iOS vanta i maggiori guadagni

Da questo punto di vista, colpiscono in positivo le statistiche del sito Appannie.com: nel 2021, l'applicazione che può godere del tasso di crescita maggiore in assoluto è proprio Telegram, come mostra il grafico che riportiamo di seguito:

Rispetto al 2020 c'è stato quindi un notevole incremento in relazione al numero di utenti attivi che, mensilmente, sfruttano la celebre applicazione di messaggistica istantanea. In tale ambito, considerevoli passi in avanti sono stati compiuti anche da Instagram, ZOOM e TikTok, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto di questa classifica.

Nonostante le infauste previsioni circa una possibile inflessione dei guadagni generati dai due principali Store, la spesa totale degli utenti continua ad aumentare: parliamo di una percentuale d'incremento pari a circa il 25%, che consente di toccare quota 135 miliardi di dollari. In termini economici poi, l'App Store supera nettamente il Google Play Store anche in virtù del maggiore costo che solitamente caratterizza le applicazioni per dispositivi a marchio Apple.