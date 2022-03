Telegram, nuovo aggiornamento: migliorano download, streaming e altro

Telegram, una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto, riceve un nuovo aggiornamento che porta con sé diversi miglioramenti per l'interfaccia grafica e per alcune specifiche funzionalità.

L'ultimo update fornisce strumenti per un maggiore controllo dei download, per l'invio di documenti, per la gestione degli album con contenuti multimediali, per le dirette streaming e non solo. Come sempre, l'aggiornamento è in fase di rilascio e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti in pochi giorni.

Telegram: le novità più importanti dell'ultimo aggiornamento

Gli utenti Telegram potranno adesso inviare file con dimensioni massime di 2 GB e visualizzarli da qualunque dispositivo tramite l'archivio cloud illimitato. Una nuova icona comparirà nella barra di ricerca durante le fase del download.

Durante l'invio di più foto e video in contemporanea, cliccando sulla voce “Selezionati” sarà possibile vedere l'anteprima dell'album prima che venga inviato, così da riorganizzare o rimuovere i media selezionati. Sui sistemi operativi Android e MacOS, la procedura di accesso è stata quasi del tutto ridisegnata ed ora saranno disponibili nuove ed eleganti animazioni.

Impostando la “Modalità notturna”, i pannelli e le intestazioni avranno un effetto di semi trasparenza che consentirà di intravedere gli sfondi della chat, gli sticker e i media durante lo scorrimento. Adesso chiunque può creare un username univoco, accedendo alla pagina delle impostazioni, grazie al quale sarà ancora più semplice essere trovati su Telegram. L'ultimo update consente inoltre di condividere un link diretto al proprio numero di telefono: in questa maniera potrà essere istantaneamente avviata una chat con l'altra persona.

Canali e gruppi Telegram supportano le dirette streaming con un numero illimitato di spettatori e, grazie all'ultimo aggiornamento, la trasmissione potrà essere effettuata anche utilizzando servizi come OBS Studio e XSplit Broadcaster. A quanto appena descritto si aggiungono, chiaramente, ulteriori accorgimenti in favore della stabilità e di un utilizzo sempre più immediato di Telegram.