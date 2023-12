Telegram: MEGA aggiornamento con trascrizioni di audio e video

Il nuovo aggiornamento di Telegram, per l’esattezza il 10.3.0, porta con sé una marea di nuove funzionalità, alcune delle quali molto richieste dagli iscritti e finora a disposizione solo degli utenti premium. L’ultima versione del celebre servizio di messaggistica istantanea è già pronta per il download su iOS, mentre coloro che utilizzano Telegram su Android dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di ricevere l’update.

Scopriamo dunque alcune delle sorprese che ci attendono, cogliendo l’occasione per sottolineare il fatto che la fase di roll-out sia attualmente in corso ed alcuni utenti potrebbero non essere ancora in grado di utilizzare tali opzioni (anche in questo caso, si tratterà solo di attendere un po’).

Le ultime novità di Telegram su Android e iOS

Per cominciare, unendoti ad un canale su Telegram potrai visualizzare un elenco di canali correlati che trattano argomenti simili. Questa lista include esclusivamente canali pubblici, che potrai scoprire anche tramite lo stesso profilo del canale che hai iniziato a seguire.

Ora è prevista la possibilità di ripubblicare storie dei tuoi amici o dei canali preferiti, aggiungendo testi, audio o commenti tramite videomessaggi. Affinché il repost della storia vada a buon fine, è necessario toccare la freccia di condivisione e selezionare la voce “Ripubblica storia”.

Tra le novità più apprezzate di quest’ultimo aggiornamento abbiamo senza dubbio la trascrizione dei messaggi vocali e dei videomessaggi, con annessa traduzione in altre lingue. Parliamo di una feature che fino a questo momento erano in grado di utilizzare solo gli iscritti a Telegram Premium.

Vi è poi la possibilità per gli utenti premium di impostare lo stesso sfondo in chat per sé stessi e per il destinatario, le statistiche per i canali in grado di pubblicare storie, una rinnovata interfaccia di gestione delle reazioni per gli amministratori dei canali, una nuova animazione per i messaggi eliminati automaticamente su iOS ed altro ancora.