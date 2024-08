Telegram: aggiornamento con NUOVO browser in app e non solo

L’ultimo aggiornamento di Telegram porta con sé un bel po’ di sorprese, a partire dal nuovo browser in-app con supporto multi-scheda, uno “store” per le mini app, la possibilità di regalare le stelle agli amici per l’acquisto di beni digitali ed altro ancora.

Insomma, gli sviluppatori di Telegram non restano certo in un angolo a guardare: la sfida a WhatsApp ed agli altri servizi di messaggistica istantanea è più aperta che mai.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento di Telegram

Grazie al nuovo browser in-app, tutte le schede possono essere “ridotte ad icona” e riaperte in ogni momento tramite la barra inferiore ed un migliorato sistema multi-scheda. Se dovessi ricevere un nuovo messaggio mentre navighi online, sarai in grado di leggerlo e poi tornare con facilità alla pagina web consultata. In alternativa, potrai sempre aggiungerla ai segnalibri. Tutto sott’occhio, con un layout più che intuitivo per passare rapidamente tra chat, mini app e siti web:

Telegram ha poi aggiunto una nuova scheda “App” nella sezione di Ricerca, dove potrai rintracciare quelle che usi abitualmente ed una lista delle mini app più popolari a cui dare un’occhiata:

In un momento di particolare generosità, Telegram darebbe modo di donare Stelle ai tuoi contatti per acquistare beni digitali nelle mini app o grazie a cui ottenere l’accesso per contenuti a pagamento disponibili nei canali:

Per gli amanti dei videomessaggi notturni, Telegram ha introdotto la possibilità di attivare il flash frontale mediante un apposito pulsante che, nel concreto, imposterà un luminoso sfondo bianco per quella schermata (non una novità in senso assoluto, ma una comodità che fa sempre piacere ritrovare):

Per queste e tutte le altre funzioni disponibili con il nuovo aggiornamento di Telegram, fra cui le immagini di copertina per le Storie ed il widget Meteo, potete trovare maggiori dettagli direttamente sul blog ufficiale.