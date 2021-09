Telegram: l'aggiornamento che trasforma l'app in "MSN"

L'aggiornamento di Telegram introduce moltissime novità che faranno felicissimi i fan: arrivano le Emoji interattive e i temi per le singole chat.

Nella giornata di ieri, Telegram Messenger ha lanciato un nuovo aggiornamento che introduce una serie di funzionalità chiave. Nel suo ultimo update mensile, la piattaforma di messaggistica offrirà Emoji interattive e nuovi temi pensati per le singole chat.

Oltre ad avere include opzioni come le cartelle di chat, gli sfondi animati e molto altro ancora, ora, l'ultima versione del firmware introduce i nuovi temi per le singole conversazioni. Con l'aggiornamento gli utenti di unirsi creare nuovi temi per le loro chat personali. Inoltre, l'app offre anche 8 skin che gli utenti possono applicare a chat private specifiche. Ci sono bolle di messaggi sfumate colorate, attraenti sfondi animati e sfondi unici.

L'azienda ha anche aggiunto le nuove Emoji interattive. Gli utenti ora possono semplicemente inviare una singola emoji a qualsiasi chat privata; toccandola, l'emoji si animerà con un effetto a schermo intero. Se sia il mittente che il destinatario avranno le finestre private della chat aperte, verrà riprodotta un'animazione speciale che farà vibrare entrambi i dispositivi in contemporanea.

Per certi versi, questa funzine (e le altre) ricorda vagamente MSN (trillo, chat personalizzate, etc), non trovate?

Altre funzionalità lanciate nell'ultimo aggiornamento includono le conferme di lettura in piccoli gruppi, che in precedenza erano disponibili solo nelle chat personali. Inoltre, ora si potranno registrare live streaming e chat video. Per chi non lo sapesse, Telegram ospita milioni di community che creano show live per spettatori illimitati; gli amministratori ora saranno in grado di registrare live streaming e le chat video per i loro fan.