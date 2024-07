Telefono cordless Panasonic: super OFFERTA per i Prime Day (-18%)

Il telefono cordless Panasonic rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità. In occasione delle offerte Prime Day, è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto imperdibile del 18%. Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 29,99 euro, anziché 36,79 euro.

Telefono cordless Panasonic: la soluzione definitiva per casa o ufficio

Questo modello è dotato di una segreteria telefonica con una capacità di registrazione di circa 20 minuti, perfetta per non perdere nessun messaggio importante anche quando si è lontani da casa. Il design elegante e funzionale è completato da uno schermo LCD da 1,4 pollici, con retroilluminazione che rende facile la lettura delle informazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. I tasti color ambra, anch’essi retroilluminati, facilitano l’utilizzo del telefono in qualsiasi momento della giornata.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo telefono cordless è la possibilità di rispondere alle chiamate con qualsiasi tasto, una funzione che semplifica notevolmente l’esperienza d’uso. Inoltre, il vivavoce integrato consente di conversare comodamente senza dover tenere il telefono all’orecchio, ideale per lunghe conversazioni o per gestire le chiamate mentre si svolgono altre attività.

La rubrica del telefono cordless Panasonic può memorizzare fino a 50 voci, con nome e numero, permettendo di avere sempre a portata di mano i contatti più importanti. La funzione di riselezione automatica fino a 10 numeri rende ancora più semplice richiamare i numeri contattati di recente.

Non manca una pratica sveglia con orologio, utile per non perdere mai un appuntamento, e la Modalità Eco One Touch, che consente di ridurre il consumo energetico con un semplice tocco, rendendo questo telefono non solo efficiente ma anche rispettoso dell’ambiente.

Acquistare il telefono cordless Panasonic durante il Prime Day significa ottenere un prodotto di alta qualità a un prezzo eccezionale di soli 29,99 euro. Le sue numerose funzionalità e il design user-friendly lo rendono una scelta perfetta per ogni esigenza domestica. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e aggiungi al carrello un dispositivo che combina innovazione, praticità e convenienza, prima che sia troppo tardi.