Telefonate dal polso con questo smartwatch BOMBA, 33€ su Amazon

Non scendere a compromessi. Se vuoi il massimo della comodità proprio al tuo polso devi scegliere uno smartwatch completo e sì, uno che abbia anche la possibilità di effettuare telefonate via Bluetooth. Quale scegliere? Non ti preoccupare perché ho scovato un modello fantastico.

Collegati su Amazon dove lo porti a casa non con uno sconto ma bensì con due: apri la pagina e spunta il coupon per pagarlo appena 33€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch eccezionale: tutto completo al tuo polso

Disponibile in colorazione nera questo smartwatch è perfetto per qualunque esigenza tu abbia. Grazie a tutto ciò che custodisce al suo interno, infatti, hai la possibilità di tenere sotto controllo vita sociale, quotidiana, salute e sport.

In modo particolare ti mette a disposizione un bel display colorato e luminoso. Il quadrante lo personalizzi in tutte le maniere possibili senza mai doverti stancare. Con un solo dito scorri a destra e a sinistra e navighi nel menù dove trovi:

un cardiofrequenzimetro per il cuore;

per il cuore; un monitor del sonno;

un sistema che rileva i livelli di ossigeno nel sangue;

+100 di modalità sportive.

Come ti dicevo, poi, puoi effettuare comodamente chiamate via Bluetooth ma anche rimanere aggiornato su ciò che accade mediante le notifiche smart. Se tutto questo non è sufficiente sappi che ci sono innumerevoli altre funzioni che scopri man mano che lo usi.

Come ultime chicche ho da dirti che è impermeabile ed ha una batteria dall’autonomia instancabile.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove questo smartwatch non ti aspetta con un solo sconto ma bensì con due: apri la pagina e spunta il coupon per farlo tuo a 33€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.