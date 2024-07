Telecamere esterne Arlo Pro 5: qualità estrema con il 50% di sconto su Amazon

Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un’ottima soluzione per la sicurezza domestica. La videocamera da esterno Arlo Pro 5 ti permette di monitorare in tempo reale ciò che succede nella tua casa, con la possibilità di ricevere notifiche istantanee sul tuo telefono in caso venga registrato un evento che richiede la tua attenzione.

Oggi è possibile acquistare un bundle da due telecamere Arlo Pro 5 con un imperdibile sconto del 50%. Le paghi 249,99€ anziché quasi 500€. Decisamente non male: il prezzo è impegnativo, ma è meritato. Si tratta di una soluzione avanzata che non impone alcuna rinuncia.

La videocamera Arlo Pro 5 registra video in risoluzione 2K, offrendo immagini nitide e colori realistici. La visione notturna a colori è supportata da un potente faretto integrato, che permette di distinguere dettagli fino a 7 metri di distanza anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il campo visivo è uno dei più ampi sul mercato, coprendo 160 gradi, il che consente di monitorare una vasta area con una sola videocamera.

Un’altra caratteristica importante dell’Arlo Pro 5 è la modalità a basso consumo energetico, che può estendere la durata della batteria fino a otto mesi, migliorando di circa il 30% rispetto al modello precedente, l’Arlo Pro 4. Inoltre, questa videocamera può connettersi sia a reti Wi-Fi da 2,4 GHz che da 5 GHz, aumentando la flessibilità di installazione. Il dispositivo è compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, e offre una vasta gamma di impostazioni tramite l’app Arlo Secure, inclusa la possibilità di impostare zone di attività specifiche per evitare falsi allarmi.

Il design dell’Arlo Pro 5 è elegante e discreto, rendendolo adatto sia per l’uso interno che esterno grazie alla certificazione IP65, che lo rende resistente alla pioggia e alla polvere. La batteria è rimovibile, permettendo di sostituirla facilmente quando necessario. Inoltre, è compatibile con il pannello solare Arlo, venduto separatamente, che può alimentare la videocamera indefinitamente senza bisogno di ricariche manuali.

Ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa: hai ancora pochissimo tempo per acquistare questo bundle a metà del suo normale prezzo di listino.