Telecamera Tapo C500 in offerta: sicurezza domestica ad un prezzo leggendario

La TP-Link Tapo C500 è la tua soluzione affidabile per la sicurezza: oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo speciale di 39,99€ invece di 59,99€. Grazie alla risoluzione Full HD a 1080p, questa telecamera WiFi per esterni offre una visione chiara e dettagliata. L’intelligenza artificiale avanzata riconosce persone e monitora il movimento con una rotazione ad alta velocità, garantendo che tu sia sempre informato in caso di necessità.

Con una copertura visiva completa a 360°, la telecamera offre un’ampia gamma orizzontale e verticale (130°) per coprire ogni angolo del tuo spazio esterno. La visione notturna, estendibile fino a 98 ft, assicura che la tua sicurezza sia sempre garantita anche al buio.

Progettata per resistere anche in ambienti complicati, la TP-Link Tapo C500 ha una classificazione di impermeabilità IP65, assicurando prestazioni eccellenti sotto la pioggia o la polvere.

L’installazione è flessibile e facile, con opzioni per montare la telecamera su pareti, soffitti o pali, grazie al kit di viti e al template inclusi. Puoi anche scegliere di archiviare i video su una scheda microSD (fino a 512 GB) o utilizzare il servizio di archiviazione cloud Tapo Care per opzioni di conservazione flessibili. L’operazione d’installazione è estremamente semplice e alla portata di tutti, anche degli utenti meno esperti.

Ottieni la tranquillità e la sicurezza con la TP-Link Tapo C500 a un prezzo scontato di 39,99€ invece di 59,99€. Non farti scappare questa offerta e metti in sicurezza la tua casa ad un prezzo fortemente scontato!

