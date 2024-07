Teclast F16 Plus in offerta a 216€: un laptop ultra-economico che stupisce

Un ottimo laptop ad un prezzo ridicolmente basso. Con questa offerta, oggi Amazon si è superato: il Teclast F16 Plus è perfetto per studenti e lavoratori interessati ad un portatile di buon livello senza per questo dover spendere diverse centinaia di euro. Grazie alla doppia offerta – coupon da 30€ + sconto del 5% -, oggi l’F16 Plus può essere tuo a soli 216€.

Te lo assicuriamo: fare di meglio è impossibile, considerate le ottime specifiche di questo portatile. Le prestazioni sono assicurate da un processore Intel Celeron quad-core con frequenza massima di 2,60 GHz, supportato da 12 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD, espandibili fino a 1 TB tramite scheda TF. La tastiera retroilluminata e il tastierino numerico a grandezza naturale rendono il lavoro d’ufficio più efficiente anche in ambienti bui.

Dotato di uno schermo da 15,6 pollici Full HD con risoluzione di 1920×1080, offre un’ampia superficie di visualizzazione ideale per film e videoconferenze. Il portatile supporta connessioni WiFi dual-band 2.4G/5G, Bluetooth 4.2 e offre porte Type-C e USB 3.0, garantendo una buona connettività.

Nel complesso, si tratta di un laptop con un ottimo rapporto prestazioni-prezzo, perfetto per chi cerca una soluzione per lavorare e studiare in mobilità. Non perdere questa offerta: hai ancora poco tempo per pagarlo solo 216€!