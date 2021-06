Secondo quanto si apprende in queste ore online, sembra che TCL preveda di lanciare uno smartphone 5G e un tablet 5G dal prezzo estremamente contenuto.

TCL: nuovi prodotti 5G all'orizzonte

Il TCL 20 5G è stato lanciato a gennaio come il device 5G più conveniente del brand con un prezzo inferiore ai 299 euro. Ora pare che la compagnia stia pianificando di annunciare uno smartphone ancora più conveniente quest'anno insieme al suo primo tablet 5G.

Le informazioni sono state rivelate da Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Communication, nel video di annuncio del prodotto globale durante il MWC 2021. L'azienda afferma che la sua missione è portare il 5G a tutti e uno dei modi per farlo è presentare un gadget con il suddetto modulo e il prezzo basso nelle mani degli utenti.

Oltre ad essere lo smartphone più economico di sempre, il telefono presenterà anche la sua tecnologia di visualizzazione NXTVISION e avrà una frequenza di aggiornamento ad alte prestazioni. Una clip promozionale del telefono mostra che questo prodotto budget phone avrà una tacca a goccia, un jack per cuffie nella parte superiore, tre camere posteriori, uno scanner di impronte digitali montato sulla back cover e una porta USB-C. Il telefono viene mostrato con una verniciatura opaca blu scuro. Sembra che il terminale si posizionerà nella fascia di prezzo immediatamente sotto a quella di TCL 20, come suggerito dalla società alla fine della clip promozionale.

Lo smartphone in questione non è l'unico dispositivo 5G a cui dovremo guardare. L'OEM cinese ha anche annunciato che lancerà anche un tablet con il modem per le reti next-gen. Molto poco è stato rivelato su questo prodotto, ma possiamo aspettarci che venga lanciato sotto la sua serie TabMax, pronto per sfidare le soluzioni di Huawei e il futuro Mi Pad 5 di Xiaomi.

TCL

Smartphone