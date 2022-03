TCL si lancia nel mercato dei foldable? Eccolo nelle foto dal vivo

Dopo l’evento di presentazione dei nuovi TCL 30 Series durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, in queste ore si torna nuovamente a parlare del colosso hi-tech per via di un prodotto estremamente interessante: uno smartphone pieghevole, o detto anche foldable.

Infatti, finiscono in rete alcune immagini che ritraggono quello che l’azienda etichetta come “TCL 360-degree Ultra Flex”, ovvero un nuovo smartphone pieghevole dell’azienda. Prima di pensare che in realtà il pieghevole di TCL sia uguale a tutti gli altri già visti in questi anni, ci teniamo a precisare che il device di TCL ha un vero asso nella machina: la cerniera.

TCL mostra il suo primo foldable al MWC di Barcellona

Tramite essa il device può essere chiuso con il display rivolto verso l’esterno o verso l’interno, in base alle proprie esigenze. Proprio così: riprendendo quello che è già possibile fare con i classici notebook con rotazione libera del display a 360°, anche in questo caso il foldable di TCL permette all’utente di utilizzarlo in varie modalità. Il display di TCL 360-degree Ultra Flex si basa su un pannello AMOLED da 8 pollici con risoluzione 2480 x 1860 pixel con supporto alla stylus; non ci sono ulteriori informazioni sul dispositivo in quanto servirebbero a poco: si tratta di un concept che serve a mostrare la nuova tipologia della cerniera.

Inoltre, TCL ha anche mostrato il modello “TCL Fold n Roll”: un altro smartphone pieghevole in questo caso dotato della possibilità di estendere il lato sinistro del display anche orizzontalmente. In questo caso si ha la possibilità di estendere il display del telefono in tre modalità: compatta da 6.87 pollici, intermedia da 8.85 pollici e infine completamente esteso da 10 pollici.

Ricordiamo che il modello TCL Fold n Roll era già stato svelato ad aprile dell’anno scorso ma solo in questi giorni è stato portato dal vivo al MWC di Barcellona.