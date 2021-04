Il concept Fold ‘n Roll di TCL trasforma un telefono da 6,87 pollici in un tablet da 10 pollici. È un delizioso mashup che ci fa capire quale potrebbe essere la futura direzione del brand cinese.

TCL Fold’n Roll: fa di tutto!

TCL sta ancora una volta spoilerando l’arrivo di un concept phone pieghevole; per certi veri, è un mostro di Frankenstein poiché combina, in un unico dispositivo, diverse tecnologie differenti fra loro. Si chiama “Fold ‘n Roll” e utilizza la tecnologia “dragonhinge” dell’azienda con un pannello di visualizzazione estensibile. Il risultato è che il telefono da 6,87 pollici può espandersi fino a una dimensione di phablet da 8,85 pollici o estendersi completamente fino a divenire un tablet da 10 pollici. Al di fuori di questo, l’azienda non ha offerto altre informazioni dettagliate.

TCL afferma che sta “ancora esplorando le specifiche tecniche” di questo tipo di terminale, il che non ispira molta fiducia considerando che il Fold n ’Roll arriverà sul mercato a breve. Di fatto, l’OEM ha detto che prevede di lanciarlo prima della fine del 2021. L’azienda ha specificato che non mancano i concept di display pieghevoli; più di recente, ne ha mostrati diversi al CES virtuale di quest’anno. Ma c’è una lunga distanza tra la creazione di un concept e la sua trasformazione in un prodotto concreto per il mercato di massa.

Tuttavia, TCL potrebbe essere in una buona posizione per colmare una lacuna nel mercato arrotolabile: i device economici. I telefoni flessibili e mobili sono per lo più riservati alla fascia alta del mercato in questo momento e TCL potrebbe posizionarsi bene e offrire un’opzione meno costosa.

Samsung ha accennato ad un terminale flessibile a basso costo in arrivo, ma ad oggi, le sue attuali opzioni Galaxy Z Flip e Z Fold 2 sono ancora molto costose.

Il concept arrotolabile di LG sarebbe potuto essere un telefono di punta, ma con l’uscita del produttore dal business degli smartphone, non sapremo mai se quella tecnologia arriverà mai. La nostra speranza di vedere un “Rollable” risiede in OPPO con il suo OPPO X 2021.

