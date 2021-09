Il dispositivo pieghevole rivale del Samsung Galaxy Z Flip 3 in costruzione presso TCL è stato accantonato perché ritenuto dall'azienda troppo costoso.

TCL: addio al flip phone in cantiere

Tra i migliori contendenti all'interno del segmento degli smartphone pieghevoli c'è il marchio cinese TCL. L'azienda lavora da tempo su alcuni prodotti foldable ed è stata in grado di attirare molta attenzione con i suoi prototipi. Tuttavia sembra che il loro ultimo gadget in cantiere sia appena stato dichiarato come “fallimentare”; pare che il project Chicago sia appena stato annullato.

Da quello che sembra, TCL non è riuscita a mantenere i prezzi nella fascia inizialmente prevista per poter competere con Samsung Galaxy Z Flip3 e questo dovrebbe essere diventato il motivo dell'abbandono del progetto. La compagnia cinese si era fissata un tetto massimo di 800 dollari per il device, e questo era il prezzo più basso che potesse fare, ma alla fine non riusciva a stare nei costi di produzione. Le cause sono da attribuire alla recente carenza di componenti e alla pandemia globale.

“Se qualcuno può spendere 800 dollari, può anche spendere 1.000 dollari… Probabilmente sceglierà il marchio che conosce da molti anni e di cui si fida di più“. afferma il Chief Marketing Officer di TCL, Stefan Strait.

L'OEM cinese afferma che con l'attuale crisi della carenza di chip, questo potrebbe non essere il momento giusto per entrare nel settore e ha chiarito che questa decisione è stata presa molto prima dell'evento Samsung Unpacked.

Il telefono pieghevole della casa asiatica era vicino alla produzione di massa. La società ha recentemente inviato a CNET un'unità prototipale che era vicina alla versione di produzione. Strait ha anche confermato che il primo foldable del brand non arriverà prima dei prossimi 12-18 mesi. Ma quando arriverà, non sarà una versione rinnovata del prototipo di Chicago; piuttosto vedremo un dispositivo completamente nuovo.

Tuttavia, TCL continuerà a svolgere un ruolo attivo nell'iniziativa “5G for All” , fornendo soluzioni 5G a tutti i consumatori in una vasta gamma di fasce di prezzo e categorie di prodotti.

Il programma “Chicago” potrebbe essere finito nel cestino, ma la società crede ancora che gli smartphone pieghevoli siano il futuro. È solo che ritengono che questi articoli non siano ancora pronti per le masse.

