TCL L10 Pro è appena stato lanciato dalla compagnia cinese; il device dispone di un display HD+ da 6,22 pollici, tre fotocamere sulla scocca, storage nativo da 13 Megapixel e molto altro ancora.

TCL L10 Pro: le caratteristiche

L'OEM cinese ha annunciato lo smartphone TCL L10 Pro in Brasile. È uno smartphone low-cost alimentato da un processore Unisoc. Ha un alto formato, una tripla lente con sensore principale da 13 megapixel, una grande memoria interna e una batteria decente.

Il dispositivo ha un pannello LCD da 6,22 pollici con un display con notch a goccia e un mento alquanto pronunciato. L'IT supporta una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

La tacca del display cela al suo interno una fotocamera selfie da 5 megapixel. Il retro in policarbonato ha una main camera da 13 megapixel, uno snapper ultrawide da 5 MPX e un assistente di profondità da 2 Mega. Il guscio posteriore del dispositivo dispone anche di uno scanner di impronte digitali.

Il chipset Unisoc SC9863A alimenta il TCL con 4 GB di RAM. Il dispositivo offre un'enorme memoria interna di 128 GB. Per ulteriore spazio di archiviazione, c'è comunque uno slot per schede microSD.

Ha una batteria da 4.000 mAh per mantenere il device acceso. Il dispositivo offre altre funzionalità come il supporto alla dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, una porta USB, un jack audio da 3,5 mm e il sistema operativo Android 10.

Prezzi e disponibilità

Il TCL L10 Pro ha un prezzo di partenza 1.299 BRL (~$250) in Brasile. Non è chiaro se il dispositivo arriverà in altri mercati

