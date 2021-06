Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che i primi televisori con Google TV di TCL arriveranno tra un mese… o anche due.

Google TV e TCL: cosa sappiamo?

Google TV ha fatto il suo debutto lo scorso anno su Chromecast con il dongle per lo streaming di Google TV. Dopo il suo annuncio, è stato rivelato che la nuova interfaccia sarebbe stata disponibile su altri dispositivi, comprese le smart TV, sostituendo così Android TV. TCL è uno dei marchi che lancerà nuovi televisori con Google TV e ha rivelato quando dovremmo aspettarci i nuovi modelli.

La notizia dei televisori TCL avrebbero eseguito Google TV è stata svelata per la prima volta dalla società a gennaio scorso. Il produttore cinese, i cui televisori sono molto popolari in Nord America, ha dichiarato che quest'anno presenterà modelli basati su Google TV negli Stati Uniti, ma non ha detto la data di distribuzione ufficiale.

Ora, è stato riferito che i nuovi televisori arriveranno tra un mese o due secondo Shalini Govil-Pai, VP di Google TV. Il dirigente aveva rivelato le informazioni durante un'intervista di apertura per StreamTV Show 2021. Questa è una buona notizia per coloro che stavano aspettando l'arrivo dei suddetti prodotti.

A gennaio, TCL aveva rivelato che combinerà Google TV con la propria tecnologia di visualizzazione come miniLED, QLED e 8K, quindi dovremmo aspettarci che questi televisori vengano forniti in bundle con le funzionalità menzionate sopra. Non sappiamo se questi gadget verranno forniti con Stadia, il servizio di streaming di giochi dell'OEM americano che sarà disponibile la prossima settimana anche su Chromecast e Google TV.

Il signor Govil-Pai ha anche ribadito che l'azienda intende sostituire Android TV con la nuova versione. Non sappiamo ancora come e quando ciò accadrà, ma c'è la possibilità che solo pochi dispositivi della line-up verranno aggiornati.

