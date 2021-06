Stando a quanto si evince in queste ore, sembra proprio che Stadia approderà su Android TV e su Chromecast con Google TV questo mese.

Stadia arriva sui prodotti Google TV, finalmente!

Quando Google ha annunciato la sua chiavetta per lo streaming TV, il Chromecast con Google TV pochi mesi or sono, ci si aspettava che venisse fornito in bundle con Stadia, il suo servizio di streaming di giochi. Con grande disappunto da parte di tutti, purtroppo noon è stato così. Più di otto mesi dopo, è stato annunciato che la piattaforma arriverà entro la fine del mese corrente, non solo sul dongle di BigG, ma anche su una manciata di dispositivi Android TV.

Come riportato da The Verge, Stadia arriverà su Chromecast con Google TV il 23 giugno. Ci sono anche alcuni dispositivi Android TV come Nvidia Shield TV, dispositivi di streaming Onn di Walmart, alcuni TV Philips e Hisense e due modelli Mi Box. Riportiamo di seguito l'elenco completo:

Smart TV Hisense Android (U7G, U8G, U9G);

Nvidia Shield TV e Nvidia Shield TV Pro;

On. FHD Streaming Stick e Onn. Dispositivo di streaming UHD;

TV Android Philips serie 8215, 8505 e OLED 935/805;

Xiaomi Mi Box 3 e Mi Box 4 (Mi Box S).

È sorprendente che la lista sia piuttosto breve, ma secondo il comunicato stampa, questi sono i terminali ufficialmente supportati. I proprietari di altri prodotti possono optare per il supporto sperimentale per giocare, anche se c'è la possibilità che non il tutto non sia così fluido come sui dispositivi ufficialmente supportati. Per giocare sarà necessario un controller Bluetooth o il controller Stadia ufficiale.

Google Stadia, per chi non lo conoscesse, è un servizio di streaming di giochi che consente agli utenti di giocare istantaneamente a giochi online, inclusi titoli AAA, tramite una connessione Internet e senza la necessità di una console o di un PC. Non di meno, non serve neppure dover scaricare il videogame. Il servizio è già disponibile su Android, PC e dispositivi iOS.

